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Success Story: 85 की उम्र में MA की डिग्री, अब PhD का सपना, पूर्व सैनिक की कहानी हर उम्र के लिए मिसाल

Success Story: हरियाणा के पूर्व सैनिक लाल चंद गोदारा ने 85 साल की उम्र में MA की डिग्री हासिल की. 76 में दोबारा पढ़ाई शुरू कर 81 में Graduation पूरी की, अब PhD या Law का सपना है.

By: Munna Verma | Published: September 23, 2026 3:27:49 PM IST

Success Story: बचपन का अधूरा सपना 85 की उम्र में हुआ पूरा
Success Story: बचपन का अधूरा सपना 85 की उम्र में हुआ पूरा


Success Story: हरियाणा के सिरसा के पूर्व सैनिक लाल चंद गोदारा ने उम्र को अपने सपनों के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया. जिस उम्र में अधिकांश लोग पढ़ाई से दूरी बना लेते हैं, उस उम्र में गोदारा ने किताबों को फिर अपना साथी बनाया और नई शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की.

85 साल की उम्र में उन्होंने MA की डिग्री पूरी की है. इससे पहले 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से Graduation की पढ़ाई पूरी की थी. अब उनका अगला लक्ष्य PhD या Law की पढ़ाई करना है.

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बचपन से था पढ़ाई का शौक, जिम्मेदारियों ने रोक दिया सपना

लाल चंद गोदारा को बचपन से ही पढ़ाई और किताबों में दिलचस्पी थी. हालांकि, जीवन की जिम्मेदारियों और परिस्थितियों के कारण वह अपनी पढ़ाई को उस तरह आगे नहीं बढ़ा सके, जैसा उन्होंने कभी सोचा था. बाद में जब उनके पोते-पोतियों ने उनसे पढ़ाई और अलग-अलग विषयों को लेकर सवाल पूछने शुरू किए, तो उनके भीतर का विद्यार्थी फिर जाग उठा. बच्चों के सवालों ने उन्हें दोबारा किताबों की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने तय किया कि अब उम्र को बहाना नहीं बनने देंगे और अधूरी पढ़ाई को पूरा करेंगे.

76 की उम्र में दोबारा पढ़ाई शुरू

गोदारा ने 76 साल की उम्र में फिर से पढ़ाई शुरू की. इसके बाद उन्होंने IGNOU के माध्यम से अपनी शिक्षा जारी रखी. पढ़ाई के साथ उम्र बढ़ती गई, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ. लगातार मेहनत के बाद उन्होंने 81 वर्ष की उम्र में Graduation पूरी की. यह उपलब्धि उनके लिए सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, बल्कि बचपन में अधूरे रह गए सपने को दोबारा जीने का मौका भी थी. इसके बाद उन्होंने पढ़ाई का सिलसिला नहीं रोका. अब 85 साल की उम्र में उन्होंने MA की डिग्री हासिल कर ली है.

सेना में सेवा से लेकर पढ़ाई तक का सफर

लाल चंद गोदारा का जीवन सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा है. उन्होंने भारतीय सेना में सेवा देकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई. सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने खुद को सक्रिय रखा और Masters Athletics में हिस्सा लिया. अब उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय किताबों और शिक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है.

85 के बाद भी नया लक्ष्य, PhD या Law का सपना

MA पूरी करने के बाद भी गोदारा रुकने के मूड में नहीं हैं. वह अब PhD या Law की पढ़ाई करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं. उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो किसी कारण से अपनी पढ़ाई या कोई पुराना सपना बीच में छोड़ देते हैं. लाल चंद गोदारा का सफर बताता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए शुरुआत करने की कोई तय उम्र नहीं होती. कुछ सपने देर से पूरे होते हैं, लेकिन जब हौसला कायम हो तो उम्र रास्ता नहीं रोक सकती.

Tags: Indian ArmySuccess story
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