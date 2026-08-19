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SSC Success Story: पिता के निधन के बाद भाई बना सहारा, सब्जी बेचकर पढ़ाया, अब पहुंचे गृह मंत्रालय

अभिषेक कुमार की कहानी इस बात का प्रमाण है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, मेहनत, धैर्य और परिवार के विश्वास के साथ सफलता का रास्ता जरूर बनाया जा सकता है।

By: Munna Verma | Published: August 19, 2026 12:16:46 PM IST

SSC Success Story: गरीबी से लड़कर रचा इतिहास
SSC Success Story: गरीबी से लड़कर रचा इतिहास


SSC Success Story: जमुई जिले के चकाई बाजार स्थित साहू टोला निवासी अभिषेक कुमार ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) CHSL परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 1395वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार, क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया है. अभिषेक का चयन गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) विभाग के लिए हुआ है. उनकी यह उपलब्धि न सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाने की कहानी है, बल्कि संघर्ष, त्याग और लगातार मेहनत की मिसाल भी है.

अभिषेक के जीवन में मुश्किल दौर उस समय आया, जब उनके पिता स्वर्गीय सातो साह का निधन हो गया. परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगा. ऐसे कठिन समय में उनके बड़े भाई जयराम कुमार साव ने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली. जयराम कुमार ने फुटपाथ पर सब्जियां बेचकर परिवार का खर्च चलाया. उन्होंने अपनी चार बहनों की जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि अभिषेक की पढ़ाई किसी भी परिस्थिति में प्रभावित न हो. भाई के इसी त्याग और मेहनत ने अभिषेक के सपनों को आगे बढ़ने का रास्ता दिया.

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पढ़ाई के बाद पटना में शुरू की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी

अभिषेक कुमार ने SK प्लस टू हाई स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने PPY कॉलेज से अर्थशास्त्र (Economics) में स्नातक की डिग्री हासिल की. उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पटना जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की. सफलता उन्हें पहली कोशिश में नहीं मिली. इससे पहले वे बेहद कम अंतर से परीक्षा में सफल होने से चूक चुके थे. हालांकि, इस असफलता ने उनका हौसला नहीं तोड़ा. उन्होंने अपनी कमियों को समझकर तैयारी जारी रखी और आखिरकार SSC CHSL में शानदार रैंक हासिल कर अपने लक्ष्य को पूरा किया.

मां और भाई को दिया सफलता का श्रेय

अपनी कामयाबी के बाद अभिषेक ने सफलता का श्रेय अपनी मां रीता देवी के आशीर्वाद और बड़े भाई जयराम कुमार की मेहनत व त्याग को दिया. उनकी कहानी बताती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद मजबूत इच्छाशक्ति और परिवार के सहयोग से बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है.

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व्यापारियों ने दी बधाई

अभिषेक की इस उपलब्धि पर चकाई बिजनेस एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अजय कुमार मुन्ना, सेक्रेटरी कन्हैया लाल गुप्ता, विजय वर्णवाल, राजेश वर्णवाल, पवन केशरी, मुन्ना वर्णवाल और राजेश केशरी सहित क्षेत्र के व्यापारियों ने उन्हें बधाई दी. सभी ने अभिषेक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनकी सफलता को चकाई के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया.

Tags: SSCssc chslSuccess story
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