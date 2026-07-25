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SSC Success Story: NIT से इंजीनियरिंग, दो बार मिली नाकामी, फिर भी नहीं मानी हार, फिर ऐसे मिली सफलता

SSC Success Story: NIT अरुणाचल प्रदेश से इंजीनियरिंग करने वाले अभिनव यादव ने दो असफल प्रयासों के बाद भी हार नहीं मानी. गलतियों से सीखकर उन्होंने SSC JE में सफलता हासिल कर प्रेरणा पेश की.

By: Munna Verma | Published: July 25, 2026 12:52:58 PM IST

SSC Success Story: दो बार फेल होने के बाद भी नहीं छोड़ा सपना
SSC Success Story: दो बार फेल होने के बाद भी नहीं छोड़ा सपना


SSC Success Story: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी में सफलता अक्सर पहली कोशिश में नहीं मिलती. कई अभ्यर्थियों को लगातार असफलताओं, कम मॉक टेस्ट स्कोर और आत्मविश्वास की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. लेकिन जो उम्मीदवार अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं, वही अंत में मंजिल तक पहुंचते हैं. ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है अभिनव यादव की, जिन्होंने दो असफल प्रयासों के बाद SSC JE परीक्षा में सफलता हासिल की.

अरुणाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अभिनव ने कोटा से आगे की पढ़ाई की और फिर NIT अरुणाचल प्रदेश से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. ग्रेजुएशन के दौरान उन्हें GATE परीक्षा की जानकारी थी, लेकिन SSC JE के बारे में उन्हें पढ़ाई पूरी होने के बाद पता चला.

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कोरोना काल ने बदली तैयारी की दिशा

इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद कोविड-19 महामारी के कारण अभिनव अपने घर उत्तर प्रदेश लौट आए. इसी दौरान उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से SSC JE की तैयारी शुरू की. घर से पढ़ाई करते हुए उन्होंने नियमित रूप से विषयों को समझना और अपनी तैयारी को व्यवस्थित करना शुरू किया. यहीं से उनका सरकारी नौकरी का सफर गंभीरता के साथ आगे बढ़ा.

पहले दो प्रयासों से मिली सबसे बड़ी सीख

अभिनव का पहला प्रयास अधूरी तैयारी के कारण सफल नहीं हो सका. उनका सिलेबस पूरा नहीं था, नोट्स अधूरे थे और पढ़ाई में निरंतरता की कमी थी. परिणामस्वरूप वे परीक्षा में अपेक्षित अंक हासिल नहीं कर पाए. दूसरे प्रयास में उन्होंने बेहतर तैयारी की, लेकिन फिर भी चयन नहीं हुआ. बाद में उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने पर्याप्त मॉक टेस्ट नहीं दिए थे और परीक्षा के स्तर को सही तरीके से समझने में कमी रह गई थी. इन असफलताओं ने उन्हें निराश नहीं किया बल्कि अपनी रणनीति बदलने के लिए प्रेरित किया.

तीसरे प्रयास में बदली रणनीति और मिली सफलता

अंतिम प्रयास में अभिनव ने सबसे पहले पूरा सिलेबस खत्म करने पर ध्यान दिया. इसके बाद उन्होंने पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों की गहन प्रैक्टिस शुरू की और नियमित रूप से मॉक टेस्ट देने लगे. उनकी तैयारी की सबसे खास रणनीति थी ‘गलती नोटबुक’. हर मॉक टेस्ट के बाद वे अपनी सभी गलतियों को हाथ से एक अलग कॉपी में लिखते थे और समय-समय पर उनका रिवीजन करते थे. इससे उन्हें अपनी कमजोरियों को पहचानने और दोबारा वही गलतियां न दोहराने में काफी मदद मिली.

मॉक टेस्ट और Previous Year Papers बने सफलता की कुंजी

अभिनव का मानना है कि SSC JE की तैयारी में पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने केवल प्रश्नों के उत्तर याद नहीं किए, बल्कि हर विकल्प को समझने की कोशिश की. मॉक टेस्ट में कम अंक आने के बावजूद उन्होंने अपनी तैयारी की रणनीति नहीं बदली. हर टेस्ट के बाद उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और लगातार सुधार करते रहे. यही निरंतर अभ्यास उनके आत्मविश्वास को मजबूत बनाता गया.

परिवार का भरोसा बना सबसे बड़ी ताकत

लगभग चार वर्षों की तैयारी के दौरान अभिनव के माता-पिता और बड़ी बहन ने हर कदम पर उनका साथ दिया. कई बार असफलता मिलने के बावजूद परिवार ने कभी उन्हें तैयारी छोड़ने के लिए नहीं कहा. जब उन्हें लगा कि घर पर पढ़ाई का माहौल पर्याप्त नहीं है, तब वे दिल्ली चले गए. वहां लाइब्रेरी में नियमित अध्ययन, क्लासेज और अनुशासित दिनचर्या ने उनकी तैयारी को नई दिशा दी.

सफलता का सबसे बड़ा संदेश

अभिनव यादव की सफलता यह साबित करती है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही रणनीति, नियमित अभ्यास, अपनी गलतियों का विश्लेषण और धैर्य भी उतना ही जरूरी है. यदि किसी प्रयास में सफलता नहीं मिलती, तो उसे अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानना चाहिए. लगातार सुधार, सकारात्मक सोच और परिवार का सहयोग किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. 

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Tags: SSCSSC JESSC Success Story
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