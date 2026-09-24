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SSC Steno Answer Key 2026 Released: एसएससी स्टेनो ग्रेड C, D की आंसर की जारी, ऐसे करें डाउनलोड

SSC Steno Answer Key 2026 Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने स्टेनोग्राफर सी और डी की आंसर की जारी कर दी है. परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार सीधे इस लिंक ssc.gov.in के जरिए आंसर की देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 24, 2026 12:14:32 PM IST

SSC Steno Answer Key 2026 Released: आंसर की जारी हो गई है.
SSC Steno Answer Key 2026 Released: आंसर की जारी हो गई है.


SSC Steno Answer Key 2026 Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर देख सकते हैं. आयोग ने आंसर की के साथ ऑब्जेक्शन विंडो भी खोल दी है. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों को किसी प्रश्न या उत्तर में गलती नजर आती है, वे निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

SSC के आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करके प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट एक्सेस कर सकते हैं. आंसर की के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख 26 सितंबर 2026 है. प्रत्येक चुनौती दिए गए प्रश्न या उत्तर के लिए उम्मीदवारों को 50 रुपये का शुल्क देना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिस्पॉन्स शीट को ध्यान से जांचें और आपत्ति दर्ज कराने से पहले संबंधित प्रश्न और अपने उत्तर का मिलान कर लें.

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चैलेंज मॉड्यूल में सवालों का क्रम हो सकता है अलग

आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने वाले अभ्यर्थियों को एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होगी. चैलेंज मॉड्यूल में प्रश्नों और विकल्पों का क्रम परीक्षा के दौरान दिखाई दिए क्रम से अलग हो सकता है. आयोग के मुताबिक, चैलेंज मॉड्यूल में एक ही शिफ्ट के सभी उम्मीदवारों के लिए प्रश्नों और विकल्पों का क्रम समान रखा जाएगा. वहीं, वास्तविक परीक्षा में अलग-अलग अभ्यर्थियों को प्रश्नों और उत्तर विकल्पों का अलग क्रम दिखाया गया था. हालांकि, उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा के दौरान चुने गए उत्तर चैलेंज मॉड्यूल में सही तरीके से प्रदर्शित किए जाएंगे.

SSC Steno Answer Key 2026 कैसे चेक करें?

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
होम पेज पर आंसर की से संबंधित लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें.
SSC Steno Answer Key 2026 के लिंक को खोलें.
आवश्यक लॉगिन विवरण, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, दर्ज करें.
अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर देखें.
जरूरत के अनुसार फाइल डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

रिस्पॉन्स शीट समय रहते करें डाउनलोड

उम्मीदवारों को अपनी रिस्पॉन्स शीट की कॉपी समय सीमा के भीतर सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है. आयोग के अनुसार, निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं रहेंगी. बाद में इन्हें उपलब्ध कराने से संबंधित व्यक्तिगत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा.

9 से 12 सितंबर तक हुई थी परीक्षा

SSC Stenographer Grade C and D Examination 2026 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 9 सितंबर से 12 सितंबर 2026 तक देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. अब उम्मीदवार आंसर की की जांच करके अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकते हैं. परीक्षा से संबंधित आगे की जानकारी और अपडेट के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

Tags: Answer KeySSCSSC Steno Answer Key 2026
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