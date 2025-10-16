Home > जॉब > सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! Delhi Police और CAPF में SI बनें, जल्दी करें अप्लाई

सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! Delhi Police और CAPF में SI बनें, जल्दी करें अप्लाई

SSC SI Recruitment 2025: दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) में सब इंस्पेक्टर के खाली पदों पर भर्तियां जारी हैं. इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 3000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होंगी. यहां जानें कैसे करें आवेदन.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 16, 2025 3:44:20 PM IST

SSC SI Recruitment 2025
SSC SI Recruitment 2025

SSC SI Recruitment 2025: दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में सब इंस्पेक्टर के रिक्त पद पर भर्ती चल रही है. इस भर्ती के तहत 3,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया लगभग समाप्त होने वाली है, इसलिए जल्द से जल्द आवेदन करें.

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती अभियान (SSC SI Recruitment 2025) के माध्यम से कुल 3,073 रिक्त पदों को भरा जाएगा. अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और पुलिस विभाग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यह एक शानदार मौका है.

SSC SI के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी. आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 है. जो भी उम्मीदवार ने अभी तक आवेदन नहीं किया है. वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि आवेदन लिंक बाद में बंद कर दिया जाएगा.

आवेदन ऐसे कैसे करें?

  • पहले उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर ‘Apply’ सेक्शन में जाएं और ‘CAPF & Delhi Police SI Recruitment 2025’ लिंक पर क्लिक करें.
  • अब नए उम्मीदवार ‘New Registration’ पर क्लिक करके अपनी जानकारी भरें.
  • लॉगिन ID और पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करें.
  • आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें.
  • भविष्य के लिए आवेदन की हार्डकॉपी प्रिंट कर लें.

कौन आवेदन कर सकता है?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन शामिल होगा. चयनित उम्मीदवारों को दिल्ली पुलिस या CAPF में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा.

उम्मीदवारों की आयु 20 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम होनी चाहिए. आवेदकों को 26 और 27 अक्टूबर 2025 को अपने आवेदन पत्र में सुधार करने का अवसर मिलेगा. आवेदन करने से पहले कृपया रिक्तियों का पूरा विवरण अवश्य देखें.

SC SI भर्ती 2025 के तहत कितने पद भरे जाएंगे?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3,073 पद भरे जाएंगे, जिनमें दिल्ली पुलिस और CAPF दोनों के लिए सब इंस्पेक्टर के पद शामिल हैं.

सब इंस्पेक्टर के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या हैं?

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. शारीरिक योग्यता मानकों को भी पूरा करना होगा.

SSC SI के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार ssc.gov.in पर “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक के माध्यम से पंजीकरण, फॉर्म भरना, दस्तावेज़ अपलोड करना और शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूरी कर सकते है.

SSC SI चयन कैसे किया जाता है?

चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल होंगे.

Tags: SSC CGLssc chslssc mtsSSC SI Recruitment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025

चांदी के पायल और बिछिया को इन तरीकों से करें...

October 16, 2025
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! Delhi Police और CAPF में SI बनें, जल्दी करें अप्लाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! Delhi Police और CAPF में SI बनें, जल्दी करें अप्लाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! Delhi Police और CAPF में SI बनें, जल्दी करें अप्लाई
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! Delhi Police और CAPF में SI बनें, जल्दी करें अप्लाई
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! Delhi Police और CAPF में SI बनें, जल्दी करें अप्लाई
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! Delhi Police और CAPF में SI बनें, जल्दी करें अप्लाई