Home > जॉब > SSC भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, STF ने मास्टरमाइंड समेत 7 को दबोचा, 5000000 मिले कैश

SSC भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, STF ने मास्टरमाइंड समेत 7 को दबोचा, 5000000 मिले कैश

SSC ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का STF ने पर्दाफाश किया. इसमें सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मास्टरमाइंड प्रदीप समेत आरोपी प्रॉक्सी सर्वर और राउटर के जरिए नकल करवाते थे.

By: Munna Verma | Published: May 23, 2026 5:16:52 PM IST

SSC भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश
SSC भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश


SSC Bharti Exam: नोएडा एसटीएफ ने SSC का एग्जाम ऑनलाइन कराने वाले एक सेंटर से सात लोगों को गिरफ्तार किया है. ये सभी लोग परीक्षा में राउटर के जरिए प्रोक्सी सर्वर का इस्तेमाल कर ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करते थे. इसके साथ ही एसटीएफ ने एक और प्रदीप नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, जो इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है और उसने मेरठ कॉलेज से एमकॉम किया है. ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना इलाके में स्थित बालाजी डिजिटल जोन के नाम से ऑनलाइन परीक्षा कराई जाने का केंद्र बनाया गया था, जहां वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा को कराया गया था.

एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी प्रदीप की मुलाकात बागपत के अमित राणा से हुई थी. अमित राणा द्वारा परीक्षा केंद्र में लगे कंपनी के सर्वर को बाईपास करके प्रोक्सी सर्वर के माध्यम से स्क्रीन शेयरिंग व्यूअर एप्लीकेशन का प्रयोग कर परीक्षा केंद्र के बाहर से ही सॉल्वर के माध्यम से पेपर सॉल्व करने का तरीका निकाला था. अभियुक्त प्रदीप के इस ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर प्रोक्सी सर्वर लगाने का काम अरुण नाम का युवक करता था, जो कि इस केंद्र पर लगभग ढाई साल पहले परीक्षा पर्यवेक्षक बनकर आया था और तभी से वह प्रदीप चौहान के संपर्क में था और फिर इसी केंद्र पर आईटी हेड की नौकरी करने लगा.

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एक उम्मीदवार से लेते थे 4 लाख

गिरफ्तार अभियुक्त में विवेक एवं शाकिर अभ्यर्थी हैं, जिन्हें संदीप भाटी अपने साथ लेकर आया था. संदीप भाटी अभियुक्त प्रदीप चौहान का पुराना जानने वाला है तथा कई कंपनियों में काम भी कर चुका है. एसटीएफ की गिरफ्त में आया गिरोह संगठित तरीके से काम करता था, जिसमें एक अभ्यर्थी से 4 लाख रुपये प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए दिए जाते थे, जिसमें 50 हज़ार रुपए अभ्यर्थियों को लाने वाले दलाल को दिया जाता है बाकी यह लोग आपस में बांट लेते थे.

पकड़े गए 50 लाख रुपए नकद

एसटीएफ ने इनके कब्जे से 50 लाख रुपए नकद, 10 मोबाइल 5 लैपटॉप, एक राउटर, अभ्यर्थियों की एक सूची, दो प्रवेश पत्र और एजुकेटिंग कंपनी की चार एंट्री एवं पहचान पत्र बरामद किए हैं. एसटीएफ ने सेंटर से लैपटॉप और तमाम कंप्यूटर सीज कर दिए हैं. इसके अलावा स्एसटीएफ जांच में जुटी हुई है. एसटीएफ ये भी पता लगाने में जुटी है कि ये लोग कितने और अभ्यर्थियों के संपर्क में थे और अब तक कितने लोगों का यह पेपर सॉल्व करवा चुके हैं.

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Tags: home-hero-pos-3SSCSSC Recruitment Exam
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