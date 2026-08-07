SSC JHT Admit Card 2026 Released: एसएससी जेएचटी एडमिट कार्ड sscer.org पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

SSC JHT Admit Card 2026 Released: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने SSC JHT Admit Card 2026 जारी कर दिया है. यह एडमिट कार्ड Combined Hindi Translators Examination 2025 के तहत सब-इंस्पेक्टर (हिंदी ट्रांसलेटर) पद के लिए आयोजित होने वाले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल होने वाले शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराया गया है.

जिन उम्मीदवारों ने PST के लिए क्वालिफाई किया है, वे अब अपने संबंधित क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट sscer.org से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा 17 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसमें दर्ज सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें.

SSC JHT PST 2026 परीक्षा कब होगी?

SSC के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, SSC JHT PST Exam 2026 का आयोजन 17 अगस्त 2026 को किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा. बिना एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसलिए दोनों दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य है.

SSC JHT Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

SSC के संबंधित क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

SSC JHT PST Admit Card 2026 से जुड़े नोटिफिकेशन पर क्लिक करें.

“Download Admit Card/Call Letter for appearing in PST of Combined Hindi Translators Examination, 2025” लिंक खोलें.

अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें.

जानकारी सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

हॉल टिकट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

एडमिट कार्ड में किन जानकारियों की जांच करें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज सभी विवरण ध्यान से जांचने चाहिए. इनमें शामिल हैं:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

परीक्षा की तारीख

रिपोर्टिंग समय

परीक्षा केंद्र का पता

परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश

यदि किसी भी जानकारी में त्रुटि दिखाई देती है, तो उम्मीदवार को तुरंत संबंधित SSC क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए.

परीक्षा केंद्र पर क्या-क्या साथ ले जाना होगा?

PST परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ ले जाने होंगे:

SSC JHT Admit Card 2026 का प्रिंटआउट

आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे किसी भी वैध फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति

यदि आवश्यक हो, तो आयोग द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज

इनमें से कोई भी जरूरी दस्तावेज नहीं होने पर उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

रिपोर्टिंग समय का रखें विशेष ध्यान

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें. अंतिम समय में पहुंचने से प्रवेश में परेशानी हो सकती है. साथ ही, परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

SSC JHT Admit Card 2026 जारी होने के साथ ही PST परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं. जिन उम्मीदवारों का चयन इस चरण के लिए हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सभी विवरणों की पुष्टि कर लेनी चाहिए. परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड, वैध पहचान पत्र और समय का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके. उम्मीदवारों को आगे के सभी अपडेट के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखनी चाहिए.

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