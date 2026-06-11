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SSC JE Bharti: एसएससी जेई ऑप्शन-कम-प्रेफरेंस विंडो शुरू, इस दिन तक भरें अपनी प्राथमिकताएं

SSC ने JE 2025 परीक्षा के लिए ऑप्शन-कम-प्रेफरेंस विंडो शुरू कर दी है. उम्मीदवार 14 जून तक पद और संगठन की प्राथमिकताएं ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 11, 2026 10:39:12 PM IST

SSC JE Recruitment: ऑप्शन-कम-प्रेफरेंस की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
SSC JE Recruitment: ऑप्शन-कम-प्रेफरेंस की प्रक्रिया शुरू हो गई है.


SSC JE Recruitment: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है. आयोग ने पेपर-II में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ‘ऑप्शन-कम-प्रेफरेंस’ जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह चरण अंतिम चयन प्रक्रिया का अहम हिस्सा माना जाता है, इसलिए उम्मीदवारों को समय सीमा के भीतर अपनी प्राथमिकताएं दर्ज करना अनिवार्य होगा.

SSC के अनुसार, उम्मीदवार 10 जून 2026 शाम 5 बजे से 14 जून 2026 रात 11:59 बजे तक अपनी पसंद के पदों और विभागों का चयन कर सकते हैं. यह सुविधा केवल ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध है.

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क्या है ऑप्शन-कम-प्रेफरेंस?

ऑप्शन-कम-प्रेफरेंस वह प्रक्रिया है जिसमें उम्मीदवार उपलब्ध विभागों और पदों में से अपनी पसंद के विकल्प चुनते हैं. अंतिम नियुक्ति केवल परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि उम्मीदवार द्वारा दी गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर की जाती है. यानी यदि किसी उम्मीदवार की मेरिट अच्छी है और उसने किसी विशेष विभाग को प्राथमिकता दी है, तो चयन प्रक्रिया में उसकी पसंद को भी महत्व दिया जाएगा.

ऐसे करें ऑप्शन-कम-प्रेफरेंस सबमिट

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
‘Candidate Login’ सेक्शन में लॉगिन करें.
‘My Application’ टैब पर क्लिक करें.
उपलब्ध पदों और संगठनों में अपनी पसंद के अनुसार प्राथमिकताएं भरें.
सभी विवरण जांचने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें.
सफल सबमिशन के बाद उम्मीदवार के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर पुष्टि संदेश भेजा जाएगा.

अंतिम तिथि से पहले कर सकते हैं बदलाव

SSC ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार निर्धारित अवधि के दौरान अपनी प्राथमिकताओं में कई बार संशोधन कर सकते हैं. हालांकि, अंतिम समय सीमा से पहले जमा किया गया आखिरी विकल्प ही मान्य माना जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्राथमिकताओं को सावधानीपूर्वक भरें और अंतिम सबमिशन से पहले सभी विकल्पों की समीक्षा अवश्य करें.

इन उम्मीदवारों को रखना होगा विशेष ध्यान

PwBD (दिव्यांग) श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल उन्हीं पदों का चयन करना चाहिए जो उनकी दिव्यांगता श्रेणी के लिए अनुमोदित हैं. वहीं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) में नौकरी की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों को पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवश्यक शारीरिक और चिकित्सीय मानकों को पूरा करते हैं.

समय पर पूरा करें प्रक्रिया

SSC ने उम्मीदवारों को आखिरी समय तक इंतजार न करने की सलाह दी है. तकनीकी समस्याओं या सर्वर संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए प्राथमिकताएं समय रहते जमा करना बेहतर रहेगा. आयोग ने साफ किया है कि विंडो बंद होने के बाद किसी भी प्रकार के अनुरोध या शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा.

जो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा में ऑप्शन-कम-प्रेफरेंस जमा नहीं करेंगे, उन्हें अंतिम मेरिट सूची और चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा.

Tags: SSC
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