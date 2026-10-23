SSC GD Revised Result 2026 Out: एसएससी जीडी कांस्टेबल रिवाइज्ड रिजल्ट जारी, ऐसे कर पाएंगे चेक

SSC GD Revised Result 2026 Out: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2026 को लेकर उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट जारी किया है. आयोग ने 23 अक्टूबर 2026 को कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम घोषित कर दिया है. इसके साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए महिला और पुरुष उम्मीदवारों की संशोधित मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है.

जो अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपडेटेड रिजल्ट चेक कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संशोधित सूची में अपना रोल नंबर और श्रेणी से संबंधित विवरण ध्यान से जांच लें.

SSC GD Revised Result 2026: क्यों जारी हुई नई मेरिट लिस्ट?

आयोग ने इससे पहले 12 अक्टूबर 2026 को SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया था. इसके बाद कुछ उम्मीदवारों की ओर से स्पष्टीकरण मांगने वाले आवेदन प्राप्त हुए. ये आवेदन PET/PST के लिए अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की श्रेणियों से संबंधित थे. इन आवेदनों पर विचार करने के बाद SSC ने संशोधित परिणाम जारी किया है. नई सूची में उम्मीदवारों की आवेदन श्रेणी और शॉर्टलिस्ट किए जाने के लिए लागू श्रेणी का विवरण दिया गया है. इसलिए अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है कि वे पुराने परिणाम के बजाय संशोधित मेरिट लिस्ट के आधार पर अपनी स्थिति की पुष्टि करें.

SSC GD Merit List 2026: महिला और पुरुष उम्मीदवारों की अलग-अलग सूची

SSC ने PET/PST के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूचियां जारी की हैं.

सूची-I: PET/PST के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट की गई महिला उम्मीदवार.

सूची-II: PET/PST के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए पुरुष उम्मीदवार, SSF को छोड़कर.

उम्मीदवार संबंधित PDF में अपना रोल नंबर खोज सकते हैं. इसके साथ ही, उन्हें सूची में दर्ज श्रेणी और लागू कट-ऑफ अंकों की जानकारी भी आधिकारिक दस्तावेजों से जांचनी चाहिए.

SSC GD Revised Result 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें?

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध ‘Results’ सेक्शन पर क्लिक करें.

CAPFs और SSF में कांस्टेबल (GD) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन (GD) परीक्षा 2026 से संबंधित परिणाम अधिसूचना खोजें.

महिला या पुरुष उम्मीदवारों की संशोधित सूची के लिए संबंधित लिंक खोलें.

PDF में अपना रोल नंबर खोजने के लिए सर्च विकल्प का इस्तेमाल करें.

अपनी श्रेणी और चयन की स्थिति की जांच करें.

भविष्य में उपयोग के लिए संशोधित मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

SSC GD Recruitment 2026: कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), सचिवालय सुरक्षा बल (SSF) में कांस्टेबल (GD) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन (GD) के पदों को भरना है. उपलब्ध विवरण के अनुसार, कांस्टेबल (GD) के 25,487 पदों के साथ असम राइफल्स में राइफलमैन (GD) के पद भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं.

उम्मीदवार आगे क्या करें?

PET/PST के लिए अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को आगामी चरण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. साथ ही, फिजिकल टेस्ट की तारीख, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी निर्देशों के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें. SSC GD Revised Result 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवारों को संशोधित मेरिट लिस्ट में अपनी चयन स्थिति और श्रेणी की दोबारा जांच करनी चाहिए. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले आयोग की आधिकारिक अधिसूचना को ही अंतिम आधार मानें.