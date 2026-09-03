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SSC GD Result 2026 Declared Date: एसएससी जीडी रिजल्ट ssc.gov.in पर होगा जारी, इस Direct Link से करें चेक

SSC GD Result 2026 जल्द ssc.gov.in पर जारी किया जा सकता है. उम्मीदवार PDF में अपना रोल नंबर चेक कर सकेंगे. रिजल्ट डाउनलोड करने का तरीका, कटऑफ और आगे की चयन प्रक्रिया के बारे में यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: September 3, 2026 11:54:57 AM IST

SSC GD Result 2026 Declared Date: रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है.
SSC GD Result 2026 Declared Date: रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है.


SSC GD Result 2026 Kab Aayega: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा आयोजित SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2026 में शामिल लाखों उम्मीदवार अब अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC GD Result 2026 घोषित कर सकता है.

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे PDF फॉर्मेट में देख सकेंगे. आयोग के परिणाम के साथ कैटेगरी-वाइज कटऑफ मार्क्स भी जारी करने की संभावना है. सफल उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले महत्वपूर्ण चरणों के लिए योग्य होंगे.

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SSC GD भर्ती 2026: 25,487 पदों पर हो रही है भर्ती

SSC GD कांस्टेबल भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 25,487 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है. भर्ती केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), सचिवालय सुरक्षा बल (SSF), असम राइफल्स और अन्य संबंधित बलों के लिए की जा रही है. इन रिक्तियों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में सबसे अधिक पद शामिल हैं. ऐसे में इस भर्ती को देश की बड़ी केंद्रीय सुरक्षा बल भर्तियों में से एक माना जा रहा है.

SSC GD Result 2026 के बाद क्या होगा?

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में सफल होने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए बुलाया जाएगा. आगे की प्रक्रिया में उम्मीदवारों को अपनी शारीरिक क्षमता और निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा.

चयन के अगले चरणों में शामिल हैं:

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट का इंतजार करने के साथ-साथ अगले चरण की तैयारी भी जारी रखें.

SSC GD Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध SSC GD Result 2026 या संबंधित Result PDF लिंक पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर रिजल्ट PDF खुल जाएगी.
PDF में अपना रोल नंबर सर्च करें.
अपना रिजल्ट स्टेटस जांचें.
भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें.

यदि रिजल्ट PDF सीधे होमपेज पर उपलब्ध नहीं होता है, तो उम्मीदवार SSC वेबसाइट पर उपलब्ध GD रिजल्ट लॉगिन विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं. जरूरी लॉगिन विवरण दर्ज करने के बाद उम्मीदवार स्क्रीन पर अपना परिणाम देख सकेंगे.

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SSC GD Cut Off 2026: रिजल्ट के साथ जारी हो सकते हैं कटऑफ अंक

SSC GD 2026 का परिणाम अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर तैयार किया जाएगा. परिणाम जारी होने के साथ आयोग विभिन्न श्रेणियों के लिए कैटेगरी-वाइज कटऑफ मार्क्स भी घोषित कर सकता है. SSC ने देशभर में 27 अप्रैल से 30 मई 2026 के बीच GD कांस्टेबल परीक्षा आयोजित की थी. अब परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की निगाहें आधिकारिक परिणाम घोषणा पर टिकी हैं.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें. रिजल्ट जारी होने के बाद PDF और आगे की चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी वहीं उपलब्ध कराई जाएगी.

Tags: SSCSSC GD Result 2026
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