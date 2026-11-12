SSC GD Physical Admit Card 2026: जारी हुआ जीडी कांस्टेबल PET/PST एडमिट कार्ड, कब होगा फिजिकल टेस्ट; कैसे करें डाउनलोड?

SSC GD Physical Admit Card 2026 Out: SSC GD कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जीडी कांस्टेबल भर्ती के अगले चरण यानी फिजिकल टेस्ट (PET/PST) के लिए गुरुवार 12 नवंबर 2026 को एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. चयनित अभ्यर्थियों को 26 नवंबर 2026 से शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) में शामिल होना होगा.

फिजिकल टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था?

SSC GD कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इनमें 15,782 महिला कैंडिडेट्स, 181,251 पुरुष कैंडिडेट्स और SSF वैकेंसी के लिए 375 पुरुष कैंडिडेट्स शामिल हैं. इन सभी को CRPF द्वारा नोडल CAPF के तौर पर आयोजित PET/PST के लिए उपस्थित होना होगा.

SSC GD फिजिकल एडमिट कार्ड 2026: जरूरी तारीखें

एडमिट कार्ड रिलीज़ की तारीख: 12 नवंबर, 2026

फिजिकल टेस्ट शुरू: 26 नवंबर, 2026

लिखित परीक्षा का रिजल्ट: 12 अक्टूबर, 2026

ऑफिशियल वेबसाइट: ssc.gov.in

SSC GD PET 2026: कितनी दौड़ें देनी होंगी?

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) कैंडिडेट्स की दौड़ने की क्षमता का टेस्ट करेगा. पुरुष और महिला कैंडिडेट के लिए दौड़ने की दूरी और समय अलग-अलग है.

उम्मीदवार दौड़ और समय पुरुष (लद्दाख को छोड़कर) 5 किलोमीटर, 24 मिनट महिला (लद्दाख को छोड़कर) 1.6 किलोमीटर, 8 मिनट 30 सेकंड पुरुष (लद्दाख क्षेत्र) 1.6 किलोमीटर, 7 मिनट महिला (लद्दाख क्षेत्र) 800 मीटर, 5 मिनट

SSC GD PST 2026: हाइट और चेस्ट के नियम

PET के बाद उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों की जांच PST के तहत की जाएगी. इसमें लंबाई, वजन और पुरुष उम्मीदवारों की छाती का माप लिया जाएगा.

शारीरिक मानक पुरुष महिला लंबाई 170 सेमी 157 सेमी छाती (बिना फुलाए) 80 सेमी लागू नहीं छाती का विस्तार न्यूनतम 5 सेमी लागू नहीं वजन लंबाई और उम्र के अनुपात में लंबाई और उम्र के अनुपात में

SSC GD फिजिकल एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?

कैंडिडेट नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.