SSC GD Exam 2026: कहीं सिस्टम बैठा, कहीं… कानपुर के बाद अब इस जगह रद्द हुई परीक्षा; आयोग ने क्या बताया कारण?

SSC GD Constable Exam 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एक खास परीक्षा केंद्र पर कांस्टेबल (GD) परीक्षा 2026 की दो शिफ्ट रद्द कर दी हैं. SSC के केंद्रीय क्षेत्र ने तकनीकी गड़बड़ियों के कारण बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित एक केंद्र पर परीक्षा रद्द करने का फैसला किया.

बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों को इस केंद्र पर परीक्षा देनी थी, उनके लिए जल्द ही नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. आयोग ने इस मामले में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है. इसके अलावा, 18 मई को कानपुर के एक परीक्षा केंद्र पर हुई कांस्टेबल (GD) परीक्षा भी रद्द कर दी गई है.

क्या है इसका कारण?

आयोग ने बताया कि यह फैसला परीक्षा केंद्र पर अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण लिया गया. आयोग ने साफ किया कि तकनीकी कारणों से, केवल शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के उम्मीदवारों की परीक्षाएं प्रभावित हुईं और उन्हें रोक दिया गया. बाकी सभी केंद्रों पर, सभी शिफ्ट की परीक्षाएं तय समय-सारिणी के अनुसार ही चल रही हैं.

कानपुर में परीक्षा क्यों रद्द की गई?

कानपुर के एक केंद्र पर होने वाली परीक्षा इसलिए रद्द कर दी गई, क्योंकि जितने उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, उनकी संख्या केंद्र की असली क्षमता से दोगुनी थी. कई उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन वे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए. इस स्थिति के कारण केंद्र पर काफी हंगामा और अफरा-तफरी मच गई.

छात्रों और SSC अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया. SC ने कानपुर के पुरवामीर में स्थित ‘श्रीमती रामकली इकबाल बहादुर ऑनलाइन सेंटर’ पर दो शिफ्ट में SSC GD परीक्षा आयोजित की थी. हालांकि इस केंद्र की बैठने की क्षमता केवल 399 छात्रों की थी, लेकिन दूसरी शिफ्ट में लगभग 819 उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंच गए, क्योंकि उन्हें एडमिट कार्ड मिले थे.

नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे

SSC ने प्रभावित उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया है कि परीक्षा को फिर से शेड्यूल किया जाएगा और उनके लिए बहुत जल्द आयोजित की जाएगी. परीक्षा की नई तारीख और समय की घोषणा जल्द ही SSC की आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइट पर की जाएगी. फिलहाल, उम्मीदवारों को इस जानकारी के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. इसके अलावा, फिर से शेड्यूल की गई परीक्षा से ठीक पहले छात्रों को नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे.

सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के बारे में सलाह

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही किसी भी अफवाह या जानकारी पर भरोसा न करें. परीक्षा की नई तारीखों और समय-सारिणी से संबंधित जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही निर्भर रहना चाहिए.