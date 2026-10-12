SSC GD Constable Result 2026 Declared: एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट ssc.gov.in पर जारी, ऐसे करें चेक

SSC GD Constable Result 2026 Declared: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. कंप्यूटर-बेस्ड परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर रिजल्ट PDF में अपना नाम और रोल नंबर चेक कर सकते हैं.

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, परीक्षा में कुल 21,56,776 उम्मीदवार शामिल हुए थे. इनमें से 1,97,408 अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए प्रोविजनल रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है. अब सफल उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट और भर्ती प्रक्रिया के अन्य चरणों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.

SSC GD Result 2026: कितने उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट?

SSC GD कांस्टेबल परीक्षा 27 अप्रैल से 30 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थी. इस भर्ती का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF), सेक्रेटेरियट सिक्योरिटी फोर्स (SSF) और असम राइफल्स में कुल 25,487 पदों को भरना है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, SSF के अलावा अन्य बलों के लिए 15,782 महिला और 1,81,251 पुरुष उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं. वहीं, ऑल इंडिया SSF वैकेंसी के लिए 375 पुरुष अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना गया है.

ये रहा SSC GD Constable Result 2026 चेक करने का Direct Link

SSC GD Constable Result 2026: ऐसे चेक करें रिजल्ट

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध रिजल्ट सेक्शन खोलें.

SSC GD Constable Examination 2026 से संबंधित लिंक खोजें.

संबंधित रिजल्ट PDF पर क्लिक करें.

PDF में अपना नाम या रोल नंबर सर्च करें.

अपना क्वालिफाइंग स्टेटस चेक करें और PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

रिजल्ट देखते समय रोल नंबर और अन्य विवरण ध्यान से जांचें. अगले चरण के लिए चयनित उम्मीदवार आधिकारिक नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करें.

SSC GD Cut Off 2026: SSF के लिए कैटेगरी-वाइज अंक

उपलब्ध विवरण के अनुसार, SSF वैकेंसी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए पुरुष उम्मीदवारों की कट-ऑफ इस प्रकार है.

कैटेगरी कट-ऑफ मार्क्स

सामान्य (UR) 146.17817

OBC 145.55766

EWS 144.20658

SC 140.95414

ST 135.03155

पूर्व सैनिक (ESM) 100.52099

न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स

सामान्य वर्ग (UR): 30%

OBC और EWS: 25%

SC, ST और ESM: 20%

ध्यान दें कि न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक और वास्तविक चयन कट-ऑफ अलग-अलग होते हैं. केवल न्यूनतम अंक हासिल करने से अगले चरण में चयन सुनिश्चित नहीं होता.

SSC GD Result के बाद क्या होगा?

रिजल्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल होना होगा. इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेज सत्यापन और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी. अभ्यर्थियों को अभी से शारीरिक तैयारी पर ध्यान देना चाहिए और PET/PST की तारीखों, जरूरी दस्तावेजों तथा अन्य निर्देशों के लिए SSC की वेबसाइट नियमित रूप से चेक करनी चाहिए.

रिजल्ट, कट-ऑफ और चयन संबंधी आंकड़ों की पुष्टि SSC के आधिकारिक नोटिस से जरूर करें। भर्ती के अगले चरण में शामिल होने के लिए आयोग द्वारा जारी निर्देश ही मान्य होंगे.