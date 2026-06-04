SSC GD Constable Answer Key 2026: जल्द जारी होगी आंसर की, जानें डाउनलोड और ऑब्जेक्शन प्रक्रिया

SSC GD Constable Answer Key 2026: एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अब आधिकारिक आंसर की का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अभी तक एसएससी जीडी कांस्टेबल आंसर की जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा.

आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे और किसी भी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति भी दर्ज कर पाएंगे.

SSC GD Answer Key 2026 कहां से डाउनलोड करें?

जब SSC आंसर की जारी करेगा, तब उम्मीदवार इसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा. आंसर की के साथ उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे अपने दिए गए उत्तरों का मिलान कर सकें.

ऑब्जेक्शन दर्ज करने की सुविधा भी मिलेगी

SSC उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी देगा. यदि किसी उम्मीदवार को किसी उत्तर पर संदेह है या वह उसे गलत मानता है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है. ध्यान रहे कि प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 का शुल्क देना होगा. तय समय के बाद भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा.

परीक्षा चार चरणों में हुई आयोजित

SSC GD Constable 2026 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा लगभग चार सप्ताह तक विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी. परीक्षा 27 अप्रैल से 30 मई 2026 के बीच कई चरणों में संपन्न हुई. इस भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों की योग्यता को परखने के लिए विभिन्न विषयों से प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, जनरल नॉलेज एवं जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तथा अंग्रेजी/हिंदी शामिल थे.

परीक्षा पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग

कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल 80 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे. प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का था, जिससे कुल 160 अंक निर्धारित किए गए थे. उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी. इसके अलावा SSC ने स्पष्ट किया है कि परिणाम जारी होने के बाद अंकों के पुनर्मूल्यांकन या पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा.

25,487 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के माध्यम से CAPFs, SSF और Assam Rifles में कुल 25,487 रिक्त पदों को भरा जाएगा. यह भर्ती देशभर के युवाओं के लिए सुरक्षा बलों में नौकरी पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें ताकि आंसर की जारी होते ही उसे डाउनलोड कर सकें और आवश्यक कार्रवाई समय पर पूरी कर सकें.