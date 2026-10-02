SSC Exam Calendar 2026 Released: एसएससी एग्जाम कैलेंडर जारी, JE, SI और CHSL परीक्षा की तारीखें घोषित, देखें पूरा शेड्यूल

SSC Exam Calendar 2026 Released: सरकारी नौकरी (Bank Job) की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने वर्ष 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. कैलेंडर में Junior Engineer (JE), Delhi Police और CAPFs में Sub-Inspector (SI) तथा Combined Higher Secondary Level (CHSL) परीक्षाओं की निर्धारित तारीखों की जानकारी दी गई है.

उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा परीक्षा कार्यक्रम देख और डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा की तारीखों के आधार पर अभ्यर्थी अपनी तैयारी और रिवीजन का बेहतर टाइमटेबल भी बना सकते हैं.

SSC JE, SI और CHSL Exam Dates 2026

SSC कैलेंडर के अनुसार संबंधित परीक्षाएं इन तारीखों पर आयोजित होंगी:

SSC Junior Engineer (JE) Paper-I: 2 नवंबर से 6 नवंबर 2026

SSC Delhi Police & CAPFs SI Examination: 20 नवंबर से 28 नवंबर 2026

SSC CHSL Tier-I: 30 नवंबर से 31 दिसंबर 2026

उम्मीदवारों को सलाह है कि वे इन तारीखों को नोट कर लें और किसी भी संशोधित शेड्यूल के लिए SSC की आधिकारिक सूचना देखते रहें.

SSC Exam Calendar 2026 कैसे डाउनलोड करें?

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in खोलें.

होमपेज पर SSC Exam Calendar 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर उपलब्ध PDF या परीक्षा शेड्यूल को खोलें.

परीक्षा की तारीखें और संबंधित विवरण ध्यान से जांचें.

कैलेंडर डाउनलोड कर लें और जरूरत के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

SSC JE Selection Process और Negative Marking

Junior Engineer भर्ती में चयन के लिए Paper-I और Paper-II आयोजित किए जाते हैं. दोनों पेपर में Objective Type Multiple Choice Questions होंगे और प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे. Paper-I में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक, जबकि Paper-II में गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी. ऐसे में उम्मीदवारों को अनुमान से उत्तर देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए.

SSC SI Selection Process क्या है?

Delhi Police और CAPFs में Sub-Inspector पदों के लिए चयन प्रक्रिया में Paper-I, Physical Standard Test/Physical Endurance Test (PST/PET), Paper-II और Detailed Medical Examination (DME) शामिल हैं. चयन प्रक्रिया के सभी निर्धारित चरणों को पूरा करना अनिवार्य होगा.

CHSL Exam में क्या होगा?

SSC CHSL में चयन प्रक्रिया Tier-I और Tier-II के दो स्तरों में होगी। Tier-I में Objective Multiple Choice Questions पूछे जाएंगे. प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और उम्मीदवार द्वारा आवेदन के दौरान चुनी गई निर्धारित भाषा में उपलब्ध होंगे. Tier-I में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.50 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी.

Tier-II दो सेशन में आयोजित किया जाएगा। Session-I में Section-I, Section-II और Section-III होंगे, जबकि Session-II में Section-IV यानी Skill Test/Typing Test शामिल होगा. Session-I की अवधि 2 घंटे 15 मिनट होगी.

परीक्षा की तैयारी के लिए अभी से बनाएं प्लान

SSC की परीक्षा तारीखें सामने आने के बाद उम्मीदवारों के लिए सबसे जरूरी है कि वे अपनी तैयारी को समय के अनुसार व्यवस्थित करें. सिलेबस पूरा करने के साथ मॉक टेस्ट, पुराने प्रश्नपत्र और नियमित रिवीजन को भी तैयारी में शामिल करना फायदेमंद रहेगा. परीक्षा कार्यक्रम या नियमों में बदलाव की स्थिति में SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नवीनतम नोटिस को ही अंतिम मानें.