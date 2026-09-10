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SSC Job Vacancy: दिल्ली पुलिस, CAPF में नौकरी भरमार, ग्रेजुएट के लिए बेहतरीन अवसर, 112000 से अधिक है सैलरी

Sarkari Naukri SSC SI CAPF Recruitment 2026: दिल्ली पुलिस, CRPF समेत इन पैरामिलिट्री फोर्सेज में नौकरी (Govt Jobs) पाने का शानदार मौका है. जो कोई भी यहां अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे दिए गए बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 10, 2026 5:31:52 PM IST

SSC Delhi Police CRPF Recruitment Sarkari Naukri 2026: एसएससी के लिए आज से आवेदन शुरू
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SSC SI CAPF Recruitment 2026: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने SSC SI CAPF भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए दिल्ली पुलिस, CAPFs और CISF फायर विंग में सब-इंस्पेक्टर के पद भरे जाएंगे. ग्रेजुएट उम्मीदवार 10 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान में कुल 1,871 संभावित रिक्तियां हैं. इनमें दिल्ली पुलिस में SI Executive के पुरुषों के लिए 205 और महिलाओं के लिए 112 पद हैं. CAPFs में SI GD के 1,467 पद और CISF में SI Fire के 234 पद प्रस्तावित हैं. चयनित उम्मीदवारों को देश में कहीं भी सेवा देनी पड़ सकती है. सभी पदों के लिए पे लेवल-6 के तहत 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक वेतनमान निर्धारित है.

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SSC SI CAPF Recruitment 2026: जरूरी तारीखें

नोटिफिकेशन और आवेदन शुरू: 10 सितंबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख: 30 सितंबर 2026, रात 11 बजे
फीस जमा करने की अंतिम तारीख: 1 अक्टूबर 2026, रात 11 बजे
करेक्शन विंडो: 8 से 10 अक्टूबर 2026

कौन कर सकता है आवेदन?

दिल्ली पुलिस SI और CAPFs SI GD पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होनी चाहिए. अंतिम वर्ष के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे निर्धारित अंतिम तारीख तक आवश्यक योग्यता पूरी करते हों.

वहीं, CISF SI Fire के लिए साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमैटिक्स के साथ बैचलर डिग्री या संबंधित इंजीनियरिंग में निर्धारित तीन वर्षीय डिप्लोमा जरूरी है. दिल्ली पुलिस में SI पद के लिए पुरुष उम्मीदवारों के पास PE&MT के समय LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना भी आवश्यक है.

उम्र सीमा कितनी है?

अधिकांश पदों के लिए आयु सीमा 20 से 25 वर्ष है. CISF SI Fire के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए. आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी. SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष और OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी. कुछ विभागीय उम्मीदवारों और दिल्ली पुलिस की पात्र महिला श्रेणियों के लिए अलग आयु सीमा निर्धारित है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

SSC SI CAPF Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
SSC SI CAPF Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

SSC SI CAPF Application Fee कितनी है?

आवेदन शुल्क 100 रुपये है. महिला उम्मीदवारों के साथ SC, ST और योग्य एक्स-सर्विसमैन उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है. भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. फॉर्म में सुधार के दौरान पहले करेक्शन के लिए ₹200 और दूसरी बार सुधार के लिए 500 रुपये शुल्क देना होगा. यह शुल्क सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा.

SSC SI CAPF 2026 के लिए कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in या mySSC ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य योग्यता शर्तों की जांच जरूर कर लेनी चाहिए.

Tags: home-hero-pos-2sarkari naukriSSCSSC SI CAPF Recruitment 2026
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