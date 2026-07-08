Delhi Police Constable Result 2026: मेरिट लिस्ट, मार्क्स और फाइनल आंसर की जारी, जानें क्या करना होगा आगे

Delhi Police Constable Result 2026 का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) भर्ती 2025-26 के तहत उम्मीदवारों के मार्क्स और फाइनल आंसर की जारी कर दी है. इससे पहले आयोग ने 19 जून 2026 को परीक्षा का परिणाम घोषित किया था, जबकि 7 जुलाई 2026 को उम्मीदवारों के व्यक्तिगत अंक और अंतिम उत्तर कुंजी उपलब्ध करा दी गई.

जिन अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में भाग लिया था, वे अब अपने मार्क्स, मेरिट लिस्ट और फाइनल आंसर की ऑनलाइन देख सकते हैं. यह भर्ती अभियान दिल्ली पुलिस में 7,201 कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है.

इतने पदों पर हो रही है भर्ती

दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025-26 के तहत कुल 7,201 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. कंप्यूटर आधारित परीक्षा 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर मेरिट लिस्ट PDF में प्रकाशित किए गए हैं.

मार्क्स और फाइनल आंसर की हुई जारी

SSC ने परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों के लिए मार्क्स और फाइनल आंसर की जारी कर दी है. इससे अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि उन्हें कितने अंक प्राप्त हुए हैं. फाइनल आंसर की जारी होने के बाद अब परीक्षा परिणाम पूरी तरह अंतिम माना जाएगा और आगे की चयन प्रक्रिया उसी के आधार पर होगी.

PET और PST के लिए कौन होंगे योग्य?

रिजल्ट PDF में जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं, वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल होंगे.

इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को निम्न चरणों से गुजरना होगा.

कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT)

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)

फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जामिनेशन

अंतिम नियुक्ति के लिए सभी चरणों में सफल होना अनिवार्य होगा.

भर्ती का पूरा शेड्यूल

SSC ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन 22 सितंबर 2025 को जारी किया था. उसी दिन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी. आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 थी, जबकि आवेदन सुधार की सुविधा 29 से 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध रही. इसके बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच आयोजित की गई. 13 जनवरी 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी हुई, 19 जून 2026 को परिणाम घोषित किया गया और अब 7 जुलाई 2026 को मार्क्स एवं फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है.

Delhi Police Constable Result 2026 ऐसे करें चेक

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर Results सेक्शन खोलें.

Delhi Police Constable Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें.

PDF में अपना रोल नंबर या नाम सर्च करें.

लॉगिन के माध्यम से अपने मार्क्स और फाइनल आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

जो उम्मीदवार अगले चरण के लिए चयनित हुए हैं, उन्हें PET, PST, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए. साथ ही, भविष्य में जरूरत पड़ने पर उपयोग के लिए रिजल्ट PDF, मार्क्स और फाइनल आंसर की की कॉपी सुरक्षित रखना भी जरूरी है.

Delhi Police Constable Result 2026 जारी होने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है. यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल है, तो अब शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन की तैयारी पर पूरा ध्यान दें. वहीं, जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे अपने मार्क्स और फाइनल आंसर की देखकर अपने प्रदर्शन का विश्लेषण भी कर सकते हैं.

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