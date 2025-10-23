Home > जॉब > SSC CHSL 2025 : इस दिन होगा SSC CHSL का एग्जाम, खुद चुन सकते हैं अपना स्लॉट, सेंटर और शहर

SSC CHSL 2025 : इस दिन होगा SSC CHSL का एग्जाम, खुद चुन सकते हैं अपना स्लॉट, सेंटर और शहर

SSC CHSL 2025 Exam Date: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा (CHSL) 2025 की तारीखों में बदलाव की घोषणा की है. यह परीक्षा अब 12 नवंबर, 2025 को घोषित की जाएगी. इस साल आयोग ने उम्मीदवारों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की है. आइए बताते हैं आखिर क्या है ये सुविधा.

By: Preeti Rajput | Published: October 23, 2025 2:27:38 PM IST

SSC CHSL 2025 : इस दिन होगा SSC CHSL का एग्जाम, खुद चुन सकते हैं अपना स्लॉट, सेंटर और शहर

SSC CHSL 2025 Exam Date: कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CHSL परीक्षा तिथि 2025 में संशोधन किया गया है. पहले यह परीक्षा सितंबर में होनी थी. लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 12 नवंबर, 2025 को कर दिया गया है. सभी उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर आधिकारिक सूचना देख सकते हैं.  ताकि किसी भी तरह की कोई गलती न हो सकें.

अपने अनुसार चुन सकते हैं परीक्षा तिथि, पाली और शहर

इस साल उम्मीदवारों को एक खास फायदा भी मिला है. आयोग ने इस साल सभी उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा शहर, तिथि और शिफ्ट चुननेकी खुली छूट दी है. उम्मीदवार अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहर, तिथि और पाली का चयन कर सकते हैं. स्लॉट चयन की सुविधा 22 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर, 2025 तक ही की जा सकती है. इसके बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे. आयोग ने स्लॉट चुनने के चरण भी साझा किए हैं. ताकी किसी भी उम्मीदवार को दिक्कत न हो सकें. इसके लिए उम्मीदवारों को उम्मीदवार पोर्टल में लॉग इन करना होगा. उसके बाद  ‘मेरा आवेदन’ चुनना होगा. इसके बाद उम्मीदवारों को ‘शहर, परीक्षा तिथि, पाली चुनें’ बटन पर क्लिक करना होगा. 

You Might Be Interested In

अग्निवीरों में बड़ी खुशखबरी, 75% जवानों की नौकरी पक्की होने तय! गुडन्यूज़ जान जागेगी ‘उम्मीदों की किरण’

SSC CHSL स्लॉट कैसे चुनें? 

1. SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
2. इसके बाद लॉगिन लिंक पर क्लिक करें 
3. लॉगिन विवरण दर्ज करें.
4. लॉगिन होने के बाद आवश्यक विवरण भरें और शहर का चुनाव कर लें.
5. इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें  
6.  इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

इस राज्य में 57 साल तक वालों के लिए सुनहरा मौका! सरकारी स्कूलों में 2708 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे करें आवेदन

आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि-  इस सुविधा का उपयोग करते समय सभी उम्मीदवारों से आवेदन है कि परीक्षा तिथि, शहर और शिफ्ट चुनने के अपने विकल्प का सावधानीपूर्वक उपयोग करें. क्योंकि बाद में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाने वाला है.  

Tags: home-hero-pos-4jobsSSCssc chslssc chsl 2025ssc chsl 2025 exam date
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डाइट में जरूर शामिल करें ये 7 फ्रूट्स, बुढ़ापे तक...

October 23, 2025

छठ पूजा में नहीं चढ़ाएं ये फल, वरना लग सकता...

October 23, 2025

धड़ाधड़ खा रहे हैं तुलसी के पत्ते? रुकिए और जान...

October 23, 2025

छठ पूजा स्पेशल: लंबे समय तक टिकने वाला मेकअप कैसे...

October 23, 2025

कभी विवादों में घिरे रहे Samay Raina ने अब खुद...

October 23, 2025

पिंपल्स और दाग-धब्बों से छुटकारा नींबू-शहद फेस पैक से

October 23, 2025
SSC CHSL 2025 : इस दिन होगा SSC CHSL का एग्जाम, खुद चुन सकते हैं अपना स्लॉट, सेंटर और शहर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

SSC CHSL 2025 : इस दिन होगा SSC CHSL का एग्जाम, खुद चुन सकते हैं अपना स्लॉट, सेंटर और शहर
SSC CHSL 2025 : इस दिन होगा SSC CHSL का एग्जाम, खुद चुन सकते हैं अपना स्लॉट, सेंटर और शहर
SSC CHSL 2025 : इस दिन होगा SSC CHSL का एग्जाम, खुद चुन सकते हैं अपना स्लॉट, सेंटर और शहर
SSC CHSL 2025 : इस दिन होगा SSC CHSL का एग्जाम, खुद चुन सकते हैं अपना स्लॉट, सेंटर और शहर