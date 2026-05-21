SSC CGL Vacancy 2026: भारत सरकार में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, आज से आवेदन शुरू, बढ़िया है मंथली सैलरी

SSC CGL Vacancy 2026: भारत सरकार में नौकरी (Sarkari Naukri) पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है. इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (SSC CGL) 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही आयोग ने उन उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जो केंद्र सरकार के विभागों, मंत्रालयों और कार्यालयों में विभिन्न ग्रुप B और ग्रुप C पदों पर भर्ती चाहते हैं.

आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर 21 मई से 22 जून, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22 जून को रात 11 बजे तक है, जबकि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून, 2026 है.

SSC CGL 2026 महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत- 21 मई, 2026

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि- 22 जून, 2026 (रात 11 बजे)

ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि- 23 जून, 2026 (रात 11 बजे)

आवेदन सुधार विंडो- 29 जून से 1 जुलाई, 2026

SSC CGL Tier-I परीक्षा 2026- अगस्त–सितंबर 2026

SSC CGL Tier-II परीक्षा 2026- दिसंबर 2026

SSC ने घोषणा की है कि SSC CGL 2026 भर्ती चक्र के माध्यम से लगभग 12,256 रिक्तियां भरी जाने की उम्मीद है. हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया कि रिक्तियों के आंकड़े अस्थाई हैं और पद-वार तथा श्रेणी-वार रिक्तियों का अपडेटेड विवरण SSC की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा. आयोग 29 जून से 1 जुलाई, 2026 तक आवेदन सुधार विंडो ओपन करेगा. इस अवधि के दौरान, उम्मीदवार निर्धारित सुधार शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने आवेदन पत्रों में जमा किए गए विवरणों को संपादित या सही कर सकेंगे.

SSC CGL Tier-I परीक्षा अस्थाई रूप से अगस्त और सितंबर 2026 के बीच कंप्यूटर-आधारित मोड में आयोजित की जानी निर्धारित है. Tier-II परीक्षा दिसंबर 2026 में आयोजित होने की उम्मीद है.

SSC CGL 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर SSC CGL 2026 नोटिफिकेशन/एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करें.

अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो एक बार का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करें.

एप्लिकेशन फ़ॉर्म में अपनी निजी, शैक्षणिक और संपर्क से जुड़ी जानकारी भरें.

फ़ोटो और हस्ताक्षर सहित ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें.

एप्लिकेशन फ़ीस ऑनलाइन जमा करें.

फ़ॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए कन्फ़र्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

SSC हर साल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और केंद्र सरकार के अन्य पदों पर भर्ती के लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा आयोजित करता है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले विस्तृत नोटिफिकेशन में दिए गए योगता मानदंड, आयु सीमा और परीक्षा योजना को ध्यान से पढ़ लें.

कमीशन द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार Tier-I कंप्यूटर-आधारित परीक्षा अगस्त-सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी, जबकि Tier-II परीक्षा दिसंबर 2026 में होने की संभावना है. हर चरण के नतीजे संबंधित परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद घोषित किए जाने की उम्मीद है.