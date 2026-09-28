SSC CGL Tier 1 Admit Card 2026 Released: एसएससी सीजीएल टियर 1 एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें आसानी से डाउनलोड

SSC CGL Tier 1 Admit Card 2026 Released: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) Tier 1 परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिन उम्मीदवारों की परीक्षा शुरुआती तारीखों में है, उनके हॉल टिकट पहले उपलब्ध कराए जा रहे हैं. उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की मदद से SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

SSC CGL Tier 1 परीक्षा 30 सितंबर से 30 अक्टूबर 2026 के बीच कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. भर्ती अभियान के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप B और ग्रुप C के लगभग 12,256 पदों को भरा जाना प्रस्तावित है.

परीक्षा तारीख के हिसाब से जारी हो रहा एडमिट कार्ड

SSC सभी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड एक ही दिन जारी नहीं कर रहा है. परीक्षा की तारीख के अनुसार हॉल टिकट चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जा रहे हैं. उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तारीख के करीब SSC पोर्टल पर एडमिट कार्ड स्टेटस चेक करते रहना चाहिए.

30 सितंबर 2026 की परीक्षा: एडमिट कार्ड 27 सितंबर से उपलब्ध

1 अक्टूबर 2026 की परीक्षा: 28 सितंबर से उपलब्ध

3 अक्टूबर 2026 की परीक्षा: 30 सितंबर के आसपास उपलब्ध होने की उम्मीद

अक्टूबर की अन्य तारीखें: संबंधित परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे

SSC CGL Tier 1 Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

Candidate Login या संबंधित परीक्षा सेक्शन खोलें.

अपना Registration Number/Username और Password दर्ज करके लॉगिन करें.

SSC CGL Tier 1 2026 के एडमिशन सर्टिफिकेट लिंक पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर दिखाई देने वाले एडमिट कार्ड में अपनी जानकारी चेक करें.

हॉल टिकट डाउनलोड करके PDF सेव करें.

परीक्षा के दिन के लिए इसका स्पष्ट प्रिंटआउट जरूर रखें.

परीक्षा से पहले इन जानकारियों को जरूर जांचें

एडमिट कार्ड मिलने के बाद उम्मीदवार को अपना नाम, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, परीक्षा तारीख, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र का पता ध्यान से देखना चाहिए. अगर किसी जानकारी में गलती नजर आती है, तो परीक्षा से पहले SSC या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना उचित रहेगा.

Exam City Intimation Slip और Admit Card अलग हैं

SSC ने 21 सितंबर 2026 को परीक्षा शहर की जानकारी देने वाली इंटिमेशन स्लिप जारी की थी। इस स्लिप में उम्मीदवार को आवंटित शहर, परीक्षा की तारीख और शिफ्ट जैसी जानकारी मिलती है. ध्यान रखें कि Exam City Intimation Slip एडमिट कार्ड का विकल्प नहीं है.

जिन उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड अभी दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. चूंकि SSC परीक्षा तारीख के आधार पर हॉल टिकट जारी कर रहा है, इसलिए अपनी परीक्षा के करीब दोबारा आधिकारिक पोर्टल चेक करें.