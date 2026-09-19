SSC CGL Success Story: 13 बार मिली हार, मिठाई बंटी लेकिन नाम नहीं आया, फिर ऐसे बने अफसर

SSC CGL Success Story: सफलता की राह हमेशा सीधी नहीं होती। कई बार मंजिल तक पहुंचने से पहले इतनी असफलताएं मिलती हैं कि इंसान खुद पर सवाल करने लगता है. विशाल तिवारी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. 13 बार असफलता, लोगों के ताने, अपमान और मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. आखिरकार SSC CGL में All India Rank 74 हासिल कर उन्होंने विदेश मंत्रालय में Assistant Section Officer (ASO) का पद हासिल किया.

विशाल ने अपनी जर्नी Josh Talks के एक वीडियो में साझा की. उनका सफर एक सामान्य परिवार से शुरू हुआ, जहां माता-पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने. उन्होंने NEET की तैयारी की और एक साल का ड्रॉप भी लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से Zoology में Graduation किया. इसी दौरान उनके करियर की दिशा बदली और उन्होंने सरकारी नौकरी तथा Armed Forces में जाने की तैयारी शुरू की.

CDS और AFCAT जैसी परीक्षाओं में सफलता मिलने के बावजूद उन्हें SSB इंटरव्यू में पांच बार असफलता मिली. इसके बाद उत्तर प्रदेश में Sub-Inspector की भर्ती आई. परीक्षा में अपने प्रदर्शन को लेकर उन्हें इतना भरोसा था कि परिवार में खुशी मनाते हुए मिठाई तक बांट दी गई. लेकिन जब अंतिम परिणाम आया तो सूची में उनका नाम नहीं था. यह उनके लिए सिर्फ एक परीक्षा में असफल होने का मामला नहीं था, बल्कि उम्मीद टूटने का बेहद कठिन पल था. बाद में जब लोगों को उनकी लगातार असफलताओं के बारे में पता चला तो उन्हें ताने और हंसी का सामना भी करना पड़ा.

चोट ने बदला रास्ता, लेकिन लक्ष्य नहीं

संघर्ष के इसी दौर में विशाल के कंधे में चोट लग गई. डॉक्टरों ने उन्हें डिफेंस की तैयारी छोड़ने की सलाह दी. अब उनके सामने सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए दूसरा रास्ता तलाशने की चुनौती थी. मानसिक दबाव और शारीरिक परेशानी के बावजूद उन्होंने खुद को संभाला और SSC CGL को अपना लक्ष्य बनाया. यहां तक कि उन्होंने ऑपरेशन को भी टाल दिया ताकि तैयारी पर पूरा ध्यान दे सकें.

2022 में पहली नौकरी मिली, लेकिन सफर यहीं नहीं रुका

कड़ी मेहनत का पहला बड़ा नतीजा 2022 में मिला. विशाल ने SSC CGL के जरिए Postal Assistant का पद हासिल किया. यह उनके लिए लंबे संघर्ष के बाद पहली बड़ी सफलता थी. लेकिन उन्होंने इसे अंतिम मंजिल नहीं माना. अपनी कमियों को पहचानकर उन्होंने दोबारा तैयारी शुरू की. इस बार उनका फोकस किताबों से ज्यादा Mock Tests, Revision और गलतियों के विश्लेषण पर रहा.

2023 में बदली पूरी कहानी

2023 में विशाल ने लाइब्रेरी में लगातार मेहनत की. उन्होंने अपनी तैयारी को मॉक टेस्ट और रिवीजन के इर्द-गिर्द रखा. जिस परीक्षा में सफलता के लिए उन्होंने बार-बार खुद को परखा था, उसी का परिणाम उनके वर्षों के संघर्ष का जवाब बन गया. उन्होंने SSC CGL में AIR 74 हासिल की और Ministry of External Affairs में Assistant Section Officer के पद के लिए चयनित हुए.

विशाल तिवारी की कहानी बताती है कि एक परीक्षा का रिजल्ट किसी उम्मीदवार की पूरी क्षमता तय नहीं करता. कभी मिठाई बांटने के बाद भी नाम सूची में नहीं आता, लेकिन वही अनुभव आगे की तैयारी को मजबूत कर सकता है. उनकी यात्रा में 13 असफलताएं थीं, लेकिन आखिरकार लगातार प्रयास ने उन्हें वह मुकाम दिलाया जिसका उन्होंने सपना देखा था.