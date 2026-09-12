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SSC CGL 2026 Tier 1 Exam Date: एसएससी सीजीएल की परीक्षा इस दिन से होगी शुरू, देखें पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग

SSC CGL 2026 Tier 1 परीक्षा 30 सितंबर से 30 अक्टूबर 2026 तक होगी. 12,256 पदों की भर्ती, परीक्षा पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग और एडमिट कार्ड की जानकारी यहां हासिल कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 12, 2026 9:54:46 PM IST

SSC CGL 2026 Tier 1 Exam Date: इस दिन से शुरू होगी परीक्षा
SSC CGL 2026 Tier 1 Exam Date: इस दिन से शुरू होगी परीक्षा


SSC CGL 2026 Exam Date: सरकारी नौकरी (Govt Jobs) की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी SSC CGL 2026 Tier 1 परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक Tier 1 परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर से 30 अक्टूबर 2026 के बीच किया जाएगा.

परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगी. SSC CGL के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप B और ग्रुप C के कई महत्वपूर्ण पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है. इस साल भर्ती अभियान में कुल 12,256 रिक्तियां घोषित की गई हैं.

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किन पदों पर होगी भर्ती?

SSC CGL के माध्यम से उम्मीदवारों को कई प्रतिष्ठित सरकारी पदों पर नियुक्ति का अवसर मिलता है. इनमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, सब-इंस्पेक्टर, ऑडिटर, अकाउंटेंट और टैक्स असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं.

SSC CGL Tier 1 Exam Pattern

Tier 1 परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. पूरा प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा और उम्मीदवारों को इसे हल करने के लिए कुल 60 मिनट मिलेंगे.

विषय    प्रश्न    अंक
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग    25    50
जनरल अवेयरनेस    25    50
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड    25    50
इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन    25    50
कुल    100    200

परीक्षा में प्रत्येक विषय के लिए 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर रहेगा. निर्धारित नियमों के तहत योग्य उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय की सुविधा मिल सकती है.

गलत जवाब पर कटेंगे अंक

SSC CGL Tier 1 में उम्मीदवारों को नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना होगा. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक काटे जाएंगे. इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को छोड़कर प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा.

कब जारी होगा SSC CGL 2026 Admit Card?

SSC CGL Tier 1 का एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब 10 से 15 दिन पहले जारी होने की उम्मीद है. उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से SSC की आधिकारिक वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे. एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम, सेंटर का पता और अन्य जरूरी निर्देश दिए जाएंगे. परीक्षा केंद्र पर पहुंचते समय उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी ले जाना होगा.

उम्मीदवार अभी से क्या करें?

परीक्षा की तारीख सामने आने के बाद अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी को अंतिम चरण में ले जाना चाहिए. खासतौर पर टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट और पिछले प्रश्नपत्रों की प्रैक्टिस पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा. साथ ही परीक्षा से पहले SSC की वेबसाइट पर जारी होने वाले एडमिट कार्ड और अन्य निर्देशों को नियमित रूप से चेक करते रहें.

Tags: SSCSSC CGLSSC CGL 2026
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