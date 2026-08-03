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SHO Vs Inspector: एसएचओ और इंस्पेक्टर में कौन होता है ज्यादा ताकतवर, दोनों पुलिस अधिकारियों में क्या है अंतर? पढ़िए डिटेल

SHO और Inspector में क्या अंतर होता है? दोनों की जिम्मेदारियां, अधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया, रैंक और कौन ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसके बारे में यहां विस्तार से पढ़ सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 3, 2026 5:22:59 PM IST

SHO Vs Inspector: एसएचओ और इंस्पेक्टर में काफी अंतर होता है.
SHO Vs Inspector: एसएचओ और इंस्पेक्टर में काफी अंतर होता है.


SHO Vs Inspector: पुलिस विभाग में SHO (Station House Officer) और Inspector जैसे पदों के नाम अक्सर सुनने को मिलते हैं. कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर SHO और Inspector में क्या अंतर है, क्या दोनों अलग-अलग पद हैं या एक ही अधिकारी अलग भूमिका निभाता है? साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि दोनों में से मैदान में अधिक अधिकार किसके पास होते हैं.

अगर आप भी इस अंतर को समझना चाहते हैं, तो आइए आसान भाषा में SHO और Inspector की जिम्मेदारियों, शक्तियों और कार्यप्रणाली के बारे में जानते हैं.

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SHO क्या होता है?

SHO का पूरा नाम Station House Officer होता है. यह कोई अलग पुलिस रैंक नहीं, बल्कि एक पद (Designation) है. किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी SHO कहलाता है. अधिकांश राज्यों में SHO का पद Inspector को दिया जाता है, लेकिन कुछ छोटे या ग्रामीण थानों में यह जिम्मेदारी Sub-Inspector (SI) को भी सौंपी जा सकती है. SHO का मुख्य काम थाने के पूरे प्रशासन और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालना होता है.

Inspector कौन होता है?

Inspector पुलिस विभाग की एक रैंक (Rank) है। यह Sub-Inspector से वरिष्ठ और Deputy Superintendent of Police (DSP) या Assistant Commissioner of Police (ACP) से जूनियर अधिकारी होता है. हर Inspector जरूरी नहीं कि SHO हो. कई Inspector विशेष शाखाओं, अपराध शाखा (Crime Branch), ट्रैफिक, विजिलेंस या अन्य इकाइयों में भी तैनात हो सकते हैं.

SHO और Inspector में क्या है सबसे बड़ा अंतर?

दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि Inspector एक रैंक है, जबकि SHO एक जिम्मेदारी या पद है. यदि किसी Inspector को किसी थाने का प्रभार दिया जाता है, तो वह उसी समय SHO कहलाता है. यानी हर SHO के पास पुलिस रैंक हो सकती है, लेकिन हर Inspector SHO नहीं होता.

SHO की प्रमुख जिम्मेदारियां

SHO किसी पुलिस थाने का सबसे वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी होता है. उसकी मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं.

थाने का प्रशासनिक संचालन
FIR दर्ज कराने की निगरानी
कानून-व्यवस्था बनाए रखना
अपराधों की जांच की निगरानी
अधीनस्थ पुलिसकर्मियों का कार्य विभाजन
जनता की शिकायतों का समाधान
वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजना

Inspector की भूमिका क्या होती है?

Inspector की जिम्मेदारियां उसकी पोस्टिंग पर निर्भर करती हैं. यदि वह किसी थाने का SHO नहीं है, तो वह विशेष मामलों की जांच, अपराध नियंत्रण, जांच टीम का नेतृत्व, विभागीय निरीक्षण और विशेष अभियानों की निगरानी जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

कौन होता है ज्यादा ताकतवर?

यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि SHO और Inspector में ज्यादा ताकत किसके पास होती है? इसका उत्तर परिस्थिति पर निर्भर करता है. यदि कोई Inspector किसी थाने का SHO है, तो उस थाने के भीतर प्रशासनिक और कानूनी फैसलों की जिम्मेदारी उसी के पास होती है. ऐसे में वह अपने अधिकार क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाता है. लेकिन यदि कोई Inspector किसी अन्य शाखा में कार्यरत है और SHO नहीं है, तो उसके अधिकार उसकी जिम्मेदारी और विभाग के अनुसार तय होते हैं.

क्या SHO हमेशा Inspector ही होता है?

नहीं। भारत के सभी राज्यों में यह नियम एक जैसा नहीं है. बड़े शहरों और महत्वपूर्ण थानों में आमतौर पर Inspector को SHO बनाया जाता है. कई छोटे या ग्रामीण थानों में Sub-Inspector (SI) भी SHO की जिम्मेदारी निभा सकता है. इसलिए SHO एक पद है, जबकि Inspector एक रैंक होता है.

SHO और Inspector को लेकर अक्सर भ्रम होता है, लेकिन दोनों की भूमिका अलग है. Inspector एक पुलिस रैंक है, जबकि SHO किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी होता है. यदि किसी Inspector को थाने का प्रभार दिया जाता है, तो वह SHO कहलाता है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि SHO और Inspector दो अलग-अलग रैंक हैं. दोनों की जिम्मेदारियां, अधिकार और कार्यक्षेत्र उनके पद और नियुक्ति के आधार पर तय होते हैं.

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Tags: home-hero-pos-4InspectorSHOSHO Vs Inspector
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