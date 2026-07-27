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SDM Vs ADM: जिला प्रशासन में किसके पास है अधिक पावर, क्या-क्या होती है जिम्मेदारियां? समझें हर बारीकियां

Sarkari Naukri की तैयारी कर रहे कई अभ्यर्थी अक्सर SDM और ADM के बीच अंतर जानना चाहते हैं. दोनों जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां, अधिकार और कार्यक्षेत्र अलग-अलग होते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 27, 2026 4:50:25 PM IST

SDM vs ADM: जिला प्रशासन में किसके पास अधिक अधिकार और ज़िम्मेदारियां होती हैं?
SDM vs ADM: जिला प्रशासन में किसके पास अधिक अधिकार और ज़िम्मेदारियां होती हैं?


SDM Vs ADM: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि SDM (Sub-Divisional Magistrate) और ADM (Additional District Magistrate) में क्या अंतर है और दोनों में से अधिक शक्तिशाली अधिकारी कौन होता है. UPSC, State PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस विषय से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं. हालांकि दोनों अधिकारी जिला प्रशासन की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन उनके अधिकार, जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र अलग-अलग होते हैं.

यदि आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं या जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझना चाहते हैं, तो SDM और ADM के बीच का अंतर जानना बेहद जरूरी है.

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SDM कौन होता है?

सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट (SDM) किसी जिले के एक उप-मंडल (Sub-Division) का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है. यह अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट (DM) के निर्देशन में कार्य करता है और अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, राजस्व मामलों का निपटारा करने, भूमि विवादों की सुनवाई तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है. राज्य सिविल सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी इस पद पर नियुक्त किए जाते हैं. आम नागरिकों के लिए SDM प्रशासन का पहला महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु होता है.

ADM की भूमिका क्या होती है?

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM) जिला प्रशासन में जिला मजिस्ट्रेट के प्रमुख सहयोगी के रूप में कार्य करता है. यह पद SDM से वरिष्ठ माना जाता है और पूरे जिले से जुड़े प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करता है. DM द्वारा सौंपे गए विशेष दायित्वों का निर्वहन करने के साथ-साथ कई राज्यों में ADM, जिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उनके कुछ प्रशासनिक अधिकारों का भी उपयोग कर सकता है.

SDM और ADM में क्या है मुख्य अंतर?

आधार SDM ADM
कार्यक्षेत्र उप-मंडल (Sub-Division) पूरा जिला
पद का स्तर जूनियर अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी
रिपोर्टिंग जिला मजिस्ट्रेट (DM) जिला मजिस्ट्रेट (DM)
प्रमुख कार्य उप-मंडल का प्रशासन जिला प्रशासन में DM की सहायता
अधिकार स्थानीय प्रशासनिक फैसले जिला स्तर के प्रशासनिक निर्णय

किसके पास अधिक अधिकार होते हैं?

यदि SDM बनाम ADM की तुलना की जाए, तो सामान्य परिस्थितियों में ADM के पास अधिक प्रशासनिक अधिकार और व्यापक जिम्मेदारियां होती हैं. ADM पूरे जिले के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है और राजस्व, चुनाव, आपदा प्रबंधन, कानून-व्यवस्था तथा सरकारी योजनाओं की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संभालता है. हालांकि, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट (DM) ही होता है और ADM उसके निर्देशन में कार्य करता है.

SDM की प्रमुख जिम्मेदारियां

उप-मंडल में कानून-व्यवस्था बनाए रखना.
भूमि एवं राजस्व विवादों का निस्तारण करना.
विभिन्न प्रशासनिक प्रमाण-पत्र जारी करना.
सरकारी योजनाओं की निगरानी करना.
आपदा राहत एवं राहत कार्यों का संचालन करना.
कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में दायित्व निभाना.

ADM की प्रमुख जिम्मेदारियां

जिला मजिस्ट्रेट की प्रशासनिक सहायता करना.
जिले के विभिन्न विभागों और SDM के कार्यों की निगरानी करना.
चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं का समन्वय करना.
आपदा प्रबंधन और आपातकालीन परिस्थितियों का संचालन करना.
राजस्व प्रशासन एवं सरकारी योजनाओं की समीक्षा करना.
संवेदनशील और गोपनीय प्रशासनिक मामलों का निपटारा करना.

करियर ग्रोथ और महत्व

SDM और ADM दोनों ही प्रतिष्ठित प्रशासनिक पद हैं. राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर SDM से ADM पद तक पदोन्नत हो सकते हैं. वहीं IAS अधिकारियों के लिए ये दोनों पद जिला और राज्य स्तर पर उच्च प्रशासनिक जिम्मेदारियों की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण चरण होते हैं.

SDM बनाम ADM की तुलना में यह स्पष्ट है कि ADM का पद अधिक वरिष्ठ माना जाता है और उसके अधिकार पूरे जिले तक विस्तृत होते हैं. वहीं SDM अपने उप-मंडल के प्रशासन, कानून-व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था को संभालता है. दोनों अधिकारी जिला प्रशासन के सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शासन को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का कार्य करते हैं.

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Tags: ADMSDMSDM Vs ADM
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