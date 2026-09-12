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SDM Success Story: जहां हालात ने रोका, वहीं ऐसे बनाया रास्ता, इस सरकारी योजना के जरिए UPPSC में SDM पद तक पहुंचीं

SDM Success Story: अयोध्या की सोनम यादव ने सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की मदद और कड़ी मेहनत से 2024 में UPPCS परीक्षा पास की.

By: Munna Verma | Published: September 12, 2026 1:52:31 PM IST

SDM Success Story: अभ्युदय योजना से UPPCS तक सोनम यादव का सफर
SDM Success Story: अभ्युदय योजना से UPPCS तक सोनम यादव का सफर


SDM Success Story: सपने देखने के लिए बड़े साधनों की नहीं, बल्कि मजबूत हौसले और लगातार मेहनत की जरूरत होती है. अयोध्या की सोनम यादव ने इस बात को अपनी सफलता से साबित किया है. साधारण आर्थिक परिस्थितियों में पली-बढ़ीं सोनम ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से मिली मदद और अपनी मेहनत के दम पर 2024 में UPPCS परीक्षा पास की. अब वह प्रशासनिक सेवा में कदम रखने की तैयारी कर रही हैं और जल्द ही सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) की जिम्मेदारी संभालेंगी.

सोनम का बचपन अयोध्या में बीता. परिवार में पांच बहनें और एक भाई हैं. उनके पिता एक निजी स्कूल में शिक्षक थे और परिवार की आय का मुख्य जरिया भी वही थे. सीमित आमदनी के बावजूद सोनम ने पढ़ाई का रास्ता नहीं छोड़ा. उन्होंने अपनी शुरुआती से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई सरकारी संस्थानों से पूरी की. इसके बाद उन्होंने सरकारी कॉलेज से B.Ed. की डिग्री हासिल की. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ स्थित इसके कोचिंग सेंटर से जुड़ने का फैसला किया.

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अभ्युदय योजना ने दी तैयारी को नई दिशा

सोनम के मुताबिक, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सही मार्गदर्शन बेहद महत्वपूर्ण होता है. अभ्युदय कोचिंग प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें अनुभवी शिक्षकों से मार्गदर्शन, उपयोगी अध्ययन सामग्री और विषय विशेषज्ञों से सीखने का अवसर मिला. उनकी सफलता केवल किसी एक योजना का परिणाम नहीं थी. इसके पीछे वर्षों की मेहनत, नियमित पढ़ाई और शिक्षकों की सलाह भी महत्वपूर्ण रही. सोनम मानती हैं कि सही दिशा मिलने से उनकी तैयारी को मजबूती मिली और आखिरकार उन्होंने 2024 में UPPCS परीक्षा में सफलता हासिल कर ली.

प्रशासनिक ट्रेनिंग से जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रहीं सोनम

फिलहाल सोनम लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में प्रशासनिक प्रशिक्षण ले रही हैं. यहां उन्हें कानून-व्यवस्था, राजस्व प्रशासन, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता से संवाद जैसे महत्वपूर्ण विषयों की व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है. सोनम का कहना है कि यह प्रशिक्षण उन्हें एक संवेदनशील और जिम्मेदार अधिकारी बनने के लिए तैयार कर रहा है, जो प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ आम लोगों की जरूरतों को भी समझ सके.

बेटियों के लिए सोनम का खास संदेश

सोनम के लिए अभ्युदय योजना की आवासीय सुविधा भी महत्वपूर्ण रही. इससे उनके माता-पिता को उन्हें लखनऊ भेजकर पढ़ाई जारी रखने का भरोसा मिला. उनका मानना है कि ऐसी पहल ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को आगे बढ़ने का समान अवसर देती हैं. सोनम युवाओं को शॉर्टकट से बचने की सलाह देती हैं. उनके अनुसार सफलता के लिए स्पष्ट रणनीति, नियमित अध्ययन, लगातार अभ्यास, अनुशासन और आत्मविश्वास जरूरी हैं.

ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों और सीमित संसाधनों वाले विद्यार्थियों के लिए उनका संदेश सीधा है कि हालात चाहे जैसे हों, उन्हें अपने सपनों के रास्ते में दीवार नहीं बनने देना चाहिए. मेहनत और मजबूत संकल्प के साथ मंजिल हासिल की जा सकती है.

Tags: SDMSuccess storyuppsc
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