SDM Story: कौन है यह खूबसूरत PCS Officer, जिसे SDM पद से हटाया, अब मिली यहां पोस्टिंग

SDM Oshin Sharma Transfer: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए 17 आईएएस (IAS) और 22 एचएएस (HAS) अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस व्यापक फेरबदल में सबसे अधिक चर्चा शिमला की पूर्व SDM ओशिन शर्मा के तबादले की हो रही है. सरकार ने उन्हें शिमला के एसडीएम पद से हटाकर आयुष विभाग में जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त किया है.

ओशिन शर्मा पहले भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट और एक विवादित प्रमोशनल वीडियो को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं. ऐसे में उनके नए तबादले ने एक बार फिर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है.

सोशल मीडिया विवाद के बाद फिर चर्चा में आईं ओशिन शर्मा

ओशिन शर्मा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती रही हैं. फरवरी 2026 में उन्होंने एक जिम सप्लीमेंट से जुड़ा प्रमोशनल वीडियो साझा किया था. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए कि एक सरकारी अधिकारी द्वारा किसी निजी उत्पाद का प्रचार करना सेवा नियमों के अनुरूप नहीं है.

मामले ने तूल पकड़ने के बाद यह मुद्दा सरकार तक पहुंचा. प्रशासन की ओर से उन्हें फटकार लगाई गई और शिमला के तत्कालीन उपायुक्त (DC) ने भी उन्हें चेतावनी जारी की. विवाद बढ़ने के बाद ओशिन शर्मा ने 2 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट अस्थायी रूप से बंद कर दिए थे. लगभग डेढ़ महीने बाद उन्होंने फिर से सोशल मीडिया पर वापसी की और अब दोबारा सक्रिय हैं.

व्यक्तिगत जीवन भी रहा चर्चा में

ओशिन शर्मा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा शिमला के डीएवी स्कूल, लक्कड़ बाजार से प्राप्त की। उनके पिता भी सरकारी सेवा में रहे हैं. अप्रैल 2021 में उन्होंने तत्कालीन भाजपा विधायक विशाल नेहरिया से विवाह किया था. हालांकि शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने पति पर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे. इस मामले को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो भी साझा किया था। बाद में दोनों ने कानूनी प्रक्रिया के तहत अलग होने का फैसला किया.

सरकार ने कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों को भी दी नई जिम्मेदारियां

इस प्रशासनिक फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में भी बदलाव किए गए हैं. ओंकार चंद शर्मा को जनजातीय विकास विभाग के साथ परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. रॉथर दाऊद नजीम को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं सतर्कता, एमपीपी और ऊर्जा) नियुक्त किया गया. मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत को गृह एवं सतर्कता विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया. देवेश कुमार अपने मौजूदा विभागों के साथ पशुपालन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे. एम. सुधा देवी को प्रधान सचिव (वन एवं उद्योग) बनाया गया है और वे कार्मिक विभाग का अतिरिक्त दायित्व भी निभाएंगी. आशीष सिंहमार को सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

प्रशासनिक बदलावों पर बनी रहेगी नजर

हिमाचल सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को शासन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. विभिन्न विभागों में नए दायित्व मिलने के बाद अधिकारियों के कामकाज पर भी नजर रहेगी. ओशिन शर्मा का तबादला इस प्रशासनिक फेरबदल का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया है. सोशल मीडिया विवाद के बाद अब उन्हें आयुष विभाग में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, 17 IAS और 22 HAS अधिकारियों के तबादलों के साथ हिमाचल सरकार ने कई प्रमुख विभागों में प्रशासनिक पुनर्गठन भी किया है.

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