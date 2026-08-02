Home > उत्तर प्रदेश > SDM या तहसीलदार, किसके पास होती है ज्यादा पावर? जानिए दोनों पदों की पूरी सच्चाई

SDM या तहसीलदार, किसके पास होती है ज्यादा पावर? जानिए दोनों पदों की पूरी सच्चाई

Tehsildar vs SDM में क्या अंतर है? जानें दोनों अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां, जिम्मेदारियां, वेतन, प्रमोशन और प्रशासनिक भूमिका की पूरी जानकारी.

By: Munna Verma | Published: August 2, 2026 7:39:41 PM IST

SDM Vs Tehsildar: सरकारी व्यवस्था में किस अधिकारी का कद बड़ा और जिम्मेदारी ज्यादा?
SDM Vs Tehsildar: सरकारी व्यवस्था में किस अधिकारी का कद बड़ा और जिम्मेदारी ज्यादा?


Tehsildar vs SDM: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी करने वाले युवाओं के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि तहसीलदार (Tehsildar) और उप मंडल अधिकारी (SDM) में आखिर कौन अधिक शक्तिशाली होता है. दोनों ही प्रशासनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अधिकारी हैं और आम जनता के जीवन से जुड़े कई अहम फैसले लेते हैं. हालांकि, इनके अधिकार, कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों में स्पष्ट अंतर होता है.

अगर आप भी Tehsildar vs SDM का अंतर समझना चाहते हैं, तो आइए इसके बारे में नीचे विस्तार से जानते हैं.

You Might Be Interested In

कौन होता है तहसीलदार?

तहसीलदार किसी जिले की तहसील का राजस्व अधिकारी होता है. उसकी मुख्य जिम्मेदारी भूमि अभिलेखों का रखरखाव, राजस्व वसूली, नामांतरण (Mutation), जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जैसी राजस्व सेवाओं की निगरानी करना होती है. तहसीलदार अपने क्षेत्र में भूमि विवादों के प्रारंभिक मामलों की सुनवाई भी करता है और कई प्रशासनिक कार्यों में जिला प्रशासन की सहायता करता है.

तहसीलदार की प्रमुख जिम्मेदारियां

भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव
राजस्व वसूली
नामांतरण और सीमांकन संबंधी कार्य
प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की निगरानी
सरकारी भूमि की सुरक्षा
आपदा या विशेष परिस्थितियों में प्रशासनिक सहयोग

SDM कौन होता है?

SDM (Sub-Divisional Magistrate) किसी जिले के एक उपखंड (Sub-Division) का प्रशासनिक और कार्यकारी अधिकारी होता है. वह अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था, प्रशासन, चुनाव, आपदा प्रबंधन और विकास कार्यों की निगरानी करता है. SDM के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं और वह अपने अधीन आने वाले तहसीलदारों सहित कई विभागों के कार्यों की निगरानी करता है.

SDM की प्रमुख जिम्मेदारियां

कानून-व्यवस्था बनाए रखना
कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकारों का प्रयोग
धारा 144 जैसे प्रशासनिक आदेश लागू करना (कानूनी प्रावधानों के अनुसार)
चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां निभाना
आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों का संचालन
विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना
तहसील स्तर के प्रशासन की निगरानी

Tehsildar और SDM में क्या अंतर है?

आधार तहसीलदार SDM
कार्यक्षेत्र तहसील उपखंड (Sub-Division)
मुख्य कार्य राजस्व प्रशासन प्रशासन और कानून-व्यवस्था
अधिकार भूमि एवं राजस्व मामलों तक सीमित राजस्व के साथ कार्यपालक प्रशासनिक अधिकार
रिपोर्टिंग SDM/ADM को ADM, DM या जिला प्रशासन को
प्रशासनिक स्तर मध्यम उच्च

कौन अधिक शक्तिशाली होता है?

प्रशासनिक व्यवस्था में SDM का पद तहसीलदार से उच्च माना जाता है. SDM के पास कानून-व्यवस्था, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कई विभागों की निगरानी का अधिकार होता है. वहीं, तहसीलदार मुख्य रूप से राजस्व और भूमि प्रशासन से जुड़े कार्यों को संभालता है. दूसरे शब्दों में, तहसीलदार अपने क्षेत्र का महत्वपूर्ण राजस्व अधिकारी है, जबकि SDM पूरे उपखंड का प्रशासनिक प्रमुख होता है.

दोनों पदों तक कैसे पहुंचें?

तहसीलदार का चयन अलग-अलग राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) या राज्य की राजस्व/प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से होता है. SDM का पद आमतौर पर राज्य सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों या भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को दिया जाता है. कई राज्यों में PCS अधिकारी सेवा में चयन के बाद SDM के रूप में नियुक्त किए जाते हैं.

Tehsildar vs SDM की तुलना में दोनों पद अपने-अपने स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अधिकार, जिम्मेदारियों और प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से SDM का पद अधिक वरिष्ठ और प्रभावशाली माना जाता है. जहां तहसीलदार राजस्व व्यवस्था की रीढ़ है, वहीं SDM पूरे उपखंड के प्रशासन, कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की कमान संभालता है. दोनों मिलकर जिला प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

ये भी पढ़ें…

IAS Story: इंजीनियरिंग, MBA की डिग्री, फिर बने आईएएस ऑफिसर, अब आखिर क्यों हो गए सस्पेंड

Tags: SDMTehsildarTehsildar vs SDM
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोहेल खान ने सीमा सजदेह से तलाक के बाद पहली...

August 3, 2026

ज्यादा मूंग दाल खाने के नुकसान

August 3, 2026

इन 6 अनोखे किरदार में नजर आ चुके हैं सुनील...

August 3, 2026

साई सुदर्शन vs देवदत्त पडिक्कल, टेस्ट में कौन ज्यादा बेहतर?

August 3, 2026

‘रामायण’ के लिए किसने वसूली सबसे भारी रकम? हैरान कर...

August 3, 2026

खाना पचाने के लिए किस करवट सोना ठीक?

August 2, 2026
SDM या तहसीलदार, किसके पास होती है ज्यादा पावर? जानिए दोनों पदों की पूरी सच्चाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

SDM या तहसीलदार, किसके पास होती है ज्यादा पावर? जानिए दोनों पदों की पूरी सच्चाई
SDM या तहसीलदार, किसके पास होती है ज्यादा पावर? जानिए दोनों पदों की पूरी सच्चाई
SDM या तहसीलदार, किसके पास होती है ज्यादा पावर? जानिए दोनों पदों की पूरी सच्चाई
SDM या तहसीलदार, किसके पास होती है ज्यादा पावर? जानिए दोनों पदों की पूरी सच्चाई