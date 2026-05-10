Scientist Story: अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की बड़ी उपलब्धि, कुलजीत कौर मारहास को मिला प्रतिष्ठित फेलोशिप सम्मान

Scientist Story: भारतीय विज्ञान जगत के लिए यह एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक उपलब्धि है. कुलजीत कौर मारहास को प्रतिष्ठित The Meteoritical Society का 2026 फेलो चुना गया है. इस सम्मान के साथ वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बन गई हैं. उल्कापिंड विज्ञान और ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में यह सम्मान दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिना जाता है.

कुलजीत कौर मारहास वर्तमान में Physical Research Laboratory के ग्रह विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं. उनका चयन उन चुनिंदा वैज्ञानिकों के समूह में हुआ है जिन्होंने सौर मंडल की उत्पत्ति, ग्रहों के निर्माण और अंतरिक्षीय पदार्थों के अध्ययन में असाधारण योगदान दिया है.

1933 में स्थापित The Meteoritical Society पिछले नौ दशकों से विश्वभर के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को फेलो के रूप में सम्मानित करती आ रही है. अपने 93 वर्षों के इतिहास में यह सम्मान पाने वाली प्रो. मारहास केवल तीसरी भारतीय वैज्ञानिक हैं. उनसे पहले यह उपलब्धि स्वर्गीय देवेंद्र लाल और जे. एन. गोस्वामी को मिल चुकी है.

अंतरिक्षीय पदार्थों पर शोध ने दिलाई वैश्विक पहचान

प्रो. मारहास को अलौकिक पदार्थों में पाए जाने वाले अल्पकालिक रेडियोन्यूक्लाइड्स और स्थिर समस्थानिकों पर उनके अग्रणी शोध के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है. उनका शोध प्री-सोलर कणों, कैल्शियम-एल्यूमीनियम समृद्ध समावेशन (CAIs), कॉन्ड्रूल्स और उल्कापिंडों में मौजूद कार्बनिक पदार्थों तक फैला हुआ है.

उन्होंने Hayabusa, Apollo Program और Stardust जैसे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष अभियानों से लाए गए नमूनों पर भी महत्वपूर्ण अध्ययन किया है. इन अध्ययनों ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की है कि अरबों वर्ष पहले सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ.

आधुनिक तकनीकों से खोले ब्रह्मांड के रहस्य

प्रो. मारहास ने ‘सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री’ (SIMS) और ‘नैनोSIMS’ जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर प्राचीन अंतरिक्षीय पदार्थों में छिपे समस्थानिक संकेतों का विश्लेषण किया. उनके शोध ने कॉस्मोकैमिस्ट्री यानी ब्रह्मांडीय रसायन विज्ञान के क्षेत्र को नई दिशा दी है. उनके कार्यों से न केवल वैश्विक ग्रह विज्ञान अनुसंधान को मजबूती मिली है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता को भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिली है.

यह भारत की क्षमता का प्रमाण

इस सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रो. मारहास ने कहा कि यह उपलब्धि Physical Research Laboratory के प्रेरणादायक अनुसंधान वातावरण और भारत में ग्रह विज्ञान की बढ़ती संभावनाओं का प्रमाण है. उनके अनुसार, अंतरिक्षीय पदार्थों पर किया जा रहा शोध केवल अतीत को समझने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के ग्रह अन्वेषण की दिशा तय करने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है.

गौरतलब है कि प्रो. मारहास American Geophysical Union की भी फेलो हैं और उन्हें ग्रह विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित Devendra Lal Memorial Medal से सम्मानित किया जा चुका है.