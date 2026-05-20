SBI Vacancy: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की भरमार, ग्रेजुएट के लिए मौका, बेहतरीन है सैलरी

SBI Apprentice Vacancy 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार अवसर जारी किया है. बैंक ने अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत कुल 7150 रिक्तियों को भरा जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार State Bank of India की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 19 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और 8 जून 2026 तक चलेगी.

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य देशभर में बैंकिंग सेवाओं को और मजबूत करना तथा युवाओं को प्रशिक्षण आधारित रोजगार का अवसर प्रदान करना है. अप्रेंटिस पदों पर चयनित उम्मीदवारों को बैंकिंग कार्यों का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा, जिससे भविष्य में उनके करियर के अवसर और बेहतर हो सकेंगे.

SBI Apprentice Recruitment 2026: योग्यता मानदंड (Eligibility Criteria)

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है. उम्मीदवार की आयु 1 अप्रैल 2026 तक 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. यानी आवेदक का जन्म 02 अप्रैल 1998 से पहले और 01 अप्रैल 2006 के बाद नहीं होना चाहिए. यह आयु सीमा सामान्य (UR) और EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहला चरण ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगा और दूसरा चरण स्थानीय भाषा परीक्षा. लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे, जो 100 अंकों के होंगे और इसकी अवधि 60 मिनट तय की गई है. परीक्षा में सामान्य/वित्तीय जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, मात्रात्मक योग्यता (Quantitative Aptitude), रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे. ध्यान रहे कि गलत उत्तरों पर नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जाएंगे.

आवेदन शुल्क (Application Fee)

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं SC, ST और PwBD उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है. भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है.

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Apprentice Recruitment 2026” सेक्शन में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म भरते समय सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सही तरीके से दर्ज करना आवश्यक है. साथ ही जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद शुल्क भुगतान कर फॉर्म को सबमिट करना होगा.

SBI अप्रेंटिस भर्ती 2026 युवाओं के लिए बैंकिंग क्षेत्र में करियर शुरू करने का एक बेहतरीन अवसर है. यदि आप योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना न भूलें. यह अवसर न केवल अनुभव प्रदान करेगा बल्कि भविष्य में बैंकिंग सेक्टर में स्थाई नौकरी के रास्ते भी खोल सकता है.

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