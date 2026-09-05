SBI Vacancy: 9700000 सलाना चाहिए सैलरी, तो एसबीआई में फटाफट करें आवेदन, बिना लिखित परीक्षा होगा सेलेक्शन

SBI SCO Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वेल्थ मैनेजमेंट वर्टिकल में Specialist Cadre Officers (SCO) की भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी की है. विज्ञापन संख्या CRPD/SCO/2026-27/23 के तहत बैंक ने देश के 17 सर्किलों में कुल 207 संभावित रिक्तियां घोषित की हैं. खास बात यह है कि ये पद नियमित सरकारी नौकरी के बजाय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगे और अनुभवी प्रोफेशनल्स को आकर्षित करने के लिए आकर्षक CTC की पेशकश की गई है.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक SBI Careers पोर्टल sbi.bank.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. साथ ही उम्मीदवार आवेदन करने से पहले दिए गए तमाम खास बातों को ध्यान से जरूर पढ़ें.

किन पदों पर होगी भर्ती?

SBI की इस भर्ती में वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े सात प्रमुख पद शामिल हैं:

जोनल हेड (रिटेल) – 1 पद

रीजनल हेड (RH) – 5 पद

रिलेशनशिप मैनेजर–टीम लीड – 24 पद

इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट (IS) – 9 पद

इन्वेस्टमेंट ऑफिसर (IO) – 4 पद

VP वेल्थ – 91 पद

AVP वेल्थ – 73 पद

इस तरह कुल 207 पद उपलब्ध हैं. बैंक ने स्पष्ट किया है कि रिक्तियों की संख्या संभावित है और संगठनात्मक जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है.

SBI SCO 2026 के लिए जरूरी तारीखें

आवेदन शुरू: 4 सितंबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 25 सितंबर 2026

योग्यता/अनुभव की कट-ऑफ: 31 अगस्त 2026

कॉन्ट्रैक्ट अवधि: 5 वर्ष, विस्तार की संभावना के साथ

अनुभव वाले ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा मौका

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं. अधिकांश पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन जरूरी है, जबकि MBA, CFP, CFA और NISM जैसी प्रोफेशनल योग्यताओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

जोनल हेड के लिए 15 वर्ष तक का संबंधित अनुभव मांगा गया है, जबकि रीजनल हेड के लिए 12 वर्ष और रिलेशनशिप मैनेजर–टीम लीड के लिए कम से कम 8 वर्ष का अनुभव आवश्यक है. VP वेल्थ और AVP वेल्थ जैसे पदों के लिए क्रमशः 6 वर्ष और 3 वर्ष का संबंधित सेल्स/मार्केटिंग अनुभव जरूरी है.

इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर पदों के लिए संबंधित वित्तीय विषयों में PG डिग्री/डिप्लोमा अथवा CA/CFA जैसी योग्यता मांगी गई है.

आयु सीमा क्या है?

आयु की गणना 31 अगस्त 2026 के आधार पर होगी. पद के अनुसार अधिकतम आयु 35 से 50 वर्ष के बीच है. उदाहरण के तौर पर AVP वेल्थ के लिए आयु सीमा 23–35 वर्ष, VP वेल्थ के लिए 26–42 वर्ष और जोनल हेड के लिए 35–50 वर्ष है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.

97 लाख तक CTC का आकर्षण

इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत इसका वेतन पैकेज है. जोनल हेड (रिटेल) के लिए अधिकतम CTC 97 लाख सालाना तक है. वहीं रीजनल हेड के लिए 66.40 लाख और रिलेशनशिप मैनेजर–टीम लीड के लिए 51.80 लाख तक CTC निर्धारित है.

VP वेल्थ के लिए 44.70 लाख, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के लिए 44.50 लाख, AVP वेल्थ के लिए 30.20 लाख और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए 27.10 लाख तक CTC उपलब्ध है. वास्तविक पैकेज उम्मीदवार के अनुभव, मौजूदा वेतन और पोस्टिंग के आधार पर बातचीत से तय होगा.

5 साल का कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस आधारित कमाई

चयनित अधिकारियों की नियुक्ति 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी. बैंक अपनी जरूरत और प्रदर्शन के आधार पर इसे आगे 4 साल तक बढ़ा सकता है. इसके अलावा पदों में फिक्स्ड पे के 0% से 45% तक परफॉर्मेंस लिंक्ड पे भी शामिल है.

आवेदन शुल्क कितना है?

UR, EWS और OBC उम्मीदवारों को 750 रुपये आवेदन एवं सूचना शुल्क देना होगा. SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए शुल्क नहीं है. भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

SBI SCO Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

SBI SCO Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

कैसे होगा SBI SCO Selection?

चयन प्रक्रिया में सबसे पहले उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग होगी. इसके बाद व्यक्तिगत, टेलीफोनिक या वीडियो इंटरव्यू के एक या अधिक चरण आयोजित किए जा सकते हैं. इंटरव्यू 100 अंकों का होगा. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों के साथ CTC पर बातचीत की जाएगी. अंतिम मेरिट लिस्ट इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार होगी. समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को ऊपर रखा जाएगा.