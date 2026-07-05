SBI Vacancy: 21 लाख कमाना चाहते हैं सालाना, तो एसबीआई में तुरंत करें आवेदन, अप्लाई करने के बचे हैं चंद दिन

SBI Recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में नौकरी (Govt Jobs) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. SBI PO Recruitment 2026 के तहत प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के 1,500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द समाप्त होने वाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 जुलाई 2026 तक SBI के आधिकारिक करियर पोर्टल sbi.bank.in के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

बैंक ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है.

1,500 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत SBI देशभर में कुल 1,500 प्रोबेशनरी ऑफिसर नियुक्त करेगा. इनमें 1,446 नियमित (Regular) और 54 बैकलॉग पद शामिल हैं. बैंक ने यह भी बताया है कि आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

SBI PO भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना आवश्यक है. जो छात्र अभी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, यदि उनका चयन इंटरव्यू तक पहुंचता है, तो उन्हें 30 सितंबर 2026 तक अपनी डिग्री पूरी करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.

SBI में अप्लाई करने के लिए आयु सीमा

उम्मीदवार की आयु 1 अप्रैल 2026 के अनुसार 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.

फॉर्म भरने के लिए देना होगा आवेदन शुल्क

सामान्य (UR), OBC और EWS के लिए आवेदन शुल्क: 750 रुपये

SC, ST और PwBD के लिए आवेदन शुल्क: कोई शुल्क नहीं

आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है.

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी

SBI PO भर्ती में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा.

प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा (Preliminary Exam)

मुख्य ऑनलाइन परीक्षा (Main Exam)

साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू

संभावित कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा अगस्त 2026, मुख्य परीक्षा सितंबर 2026 तथा अंतिम चयन चरण अक्टूबर–नवंबर 2026 के दौरान आयोजित किया जाएगा.

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवार Junior Management Grade Scale-I में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए जाएंगे.

शुरुआती बेसिक वेतन: 48,480 रुपये प्रतिमाह

अनुमानित CTC (मुंबई): लगभग 21.97 लाख प्रति वर्ष

इसके अलावा कर्मचारियों को बैंक के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, HRA, मेडिकल सुविधाएं और अन्य आकर्षक लाभ भी मिलेंगे.

ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार SBI के आधिकारिक करियर पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें, आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करें. यदि शुल्क लागू हो तो ऑनलाइन भुगतान करें और आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट या पीडीएफ सुरक्षित रख लें.

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