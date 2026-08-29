SBI Recruitment 2026: एसबीआई में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का सुनहरा मौका, आज से आवेदन शुरू, 93,960 है सैलरी

SBI Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने नई भर्ती शुरू की है. बैंक ने Specialist Cadre Officer (SCO) भर्ती के तहत ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के कुल 35 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन प्रक्रिया 29 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 19 सितंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती SBI के International Banking Group (IBG) के लिए की जा रही है. कुल रिक्तियों में JMGS-I के 14 पद और MMGS-II के 21 पद शामिल हैं.

SBI Trade Finance Officer के लिए आयुसीमा

JMGS-I पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 31 जुलाई 2026 को 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं MMGS-II पद के लिए आयु सीमा 23 से 32 वर्ष निर्धारित है. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी. SBI ने इस भर्ती में हैदराबाद और कोलकाता को संभावित पोस्टिंग लोकेशन बताया है. हालांकि, बैंक की जरूरत के अनुसार चयनित अधिकारियों को भारत में किसी भी स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है.

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

दोनों पदों के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ IIBF से Forex Operations में सर्टिफिकेशन भी अनिवार्य है, जिसकी तारीख 31 जुलाई 2026 या उससे पहले की होनी चाहिए. JMGS-I के लिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग और ऑपरेशंस का कम से कम एक साल का अनुभव मांगा गया है. वहीं MMGS-II के लिए न्यूनतम तीन साल का अनुभव जरूरी है. ट्रेड फाइनेंस में मेकर/चेकर भूमिका का अनुभव इस भर्ती में विशेष रूप से उपयोगी रहेगा.

SBI Trade Finance Officer की क्या है सैलरी

सैलरी की बात करें तो JMGS-I के लिए पे स्केल 48,480 रुपये से 85,920 रुपये और MMGS-II के लिए 64,820 रुपये से 93,960 रुपये है. इसके अलावा चयनित अधिकारियों को बैंक के नियमों के अनुसार DA, HRA, मेडिकल सुविधा, PF, NPS और अन्य लाभ मिलेंगे. दोनों पदों पर प्रोबेशन अवधि छह महीने की होगी.

क्या होगी नौकरी की जिम्मेदारी?

ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के तौर पर अधिकारियों को ट्रेड से जुड़े लेनदेन और दस्तावेजों की जांच व प्रोसेसिंग करनी होगी. JMGS-I में मुख्य रूप से डेटा एंट्री, दस्तावेज अपलोड और प्रारंभिक जांच जैसे काम होंगे. MMGS-II स्तर पर ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, AML और sanctions screening तथा रेगुलेटरी नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी होगी. दोनों भूमिकाओं में शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

SBI Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

SBI Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

SBI भर्ती 2026 चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इंटरव्यू कुल 100 अंकों का होगा और अंतिम मेरिट मुख्य रूप से इंटरव्यू स्कोर के आधार पर तैयार होगी. समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी.

SBI Recruitment 2026 Apply Online करने का तरीका

इच्छुक उम्मीदवार SBI के आधिकारिक करियर पोर्टल के Current Openings सेक्शन में जाकर विज्ञापन संख्या CRPD/SCO/2026-27/15 के तहत आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2026 है. उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें और अंतिम दिन की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए समय रहते फॉर्म जमा करें. भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए केवल SBI के आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना बेहतर है.