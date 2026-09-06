Home > जॉब > SBI Bharti: बैंक में नौकरी का सपना होगा पूरा! SBI खोलेगा 250 नई ब्रांच, 12000 पदों पर भर्ती

SBI Bharti: बैंक में नौकरी का सपना होगा पूरा! SBI खोलेगा 250 नई ब्रांच, 12000 पदों पर भर्ती

Sarkari Naukri SBI Recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया FY27 में करीब 11,000-12,000 कर्मचारियों की भर्ती करेगा और 250 नई शाखाएं खोलने की योजना है.

By: Munna Verma | Published: September 6, 2026 8:21:24 PM IST

SBI Recruitment 2026 Sarkari Naukri: एसबीआई में नौकरी पाने का अच्छा अवसर आने वाला है.
SBI Recruitment 2026 Sarkari Naukri: एसबीआई में नौकरी पाने का अच्छा अवसर आने वाला है.


SBI Recruitment 2026: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. बैंक चालू वित्त वर्ष FY27 में करीब 11,000 से 12,000 नए कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बना रहा है. इसके साथ ही SBI अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए करीब 250 नई शाखाएं खोलने की दिशा में भी काम कर रहा है.

SBI के चेयरमैन सी.एस. सेट्टी ने PTI के साथ बातचीत में बैंक की भर्ती और विस्तार योजनाओं की जानकारी दी. उनके मुताबिक इस साल क्लर्क और ऑफिसर, दोनों कैडर में बड़े स्तर पर नियुक्तियां की जाएंगी. हालांकि अंतिम संख्या रिटायरमेंट और बैंक की वास्तविक स्टाफ जरूरत के आधार पर कुछ ऊपर-नीचे हो सकती है.

You Might Be Interested In

क्लर्क और ऑफिसर पदों पर होंगी नियुक्तियां

SBI चेयरमैन के अनुसार, बैंक को इस वित्त वर्ष में लगभग 12 हजार कर्मचारियों की जरूरत पड़ सकती है. इनमें क्लर्क और ऑफिसर कैडर की नियुक्तियां शामिल रहेंगी. पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार भर्ती का फोकस थोड़ा अलग रहेगा. FY26 में SBI ने बड़ी संख्या में स्पेशलिस्ट IT ऑफिसर नियुक्त किए थे, लेकिन इस साल IT क्षेत्र में उतनी बड़ी भर्ती की आवश्यकता नहीं है. इसका मतलब है कि इस बार सामान्य बैंकिंग भूमिकाओं में अवसर अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

SBI में पहले कितनी हुई थी भर्ती?

मार्च 2026 तक SBI में 2.45 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे, जिससे यह देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में शामिल है. बैंक की FY26 वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, 2025-26 में SBI ने कुल 25,633 नियुक्तियां की थीं. इनमें 4,640 ऑफिसर, 19,340 एसोसिएट और 1,653 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नियुक्ति शामिल थी.

250 नई शाखाओं से बढ़ेगा बैंकिंग नेटवर्क

SBI सिर्फ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि शाखाओं का नेटवर्क भी विस्तार करने जा रहा है. चेयरमैन सी.एस. सेट्टी ने बताया कि बड़े नेटवर्क के बावजूद देश के कई इलाकों में अभी भी बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की गुंजाइश है.

नई रिहायशी कॉलोनियों, तेजी से विकसित हो रहे व्यावसायिक इलाकों और सक्रिय जिलों में SBI अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है. बैंक कुछ मौजूदा शाखाओं के rationalisation पर भी विचार कर रहा है. ऐसे में हर साल शाखाओं की कुल संख्या में लगभग 200 से 250 की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

NSE में हिस्सेदारी घटाने की तैयारी

SBI ग्रुप NSE के प्रस्तावित करीब 30,000 करोड़ के IPO में भी हिस्सेदारी कम करने की योजना बना रहा है. SBI करीब 0.65 प्रतिशत और SBI Capital Markets करीब 0.35 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच सकता है. हालांकि अंतिम हिस्सेदारी अन्य शेयरधारकों की भागीदारी के आधार पर बदल सकती है. फिलहाल SBI के पास NSE में 3.23 प्रतिशत, जबकि SBI Capital Markets के पास 4.33 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

SBI Mutual Fund में भी हुआ था बड़ा बदलाव

इससे पहले जुलाई में SBI ने अपने विदेशी पार्टनर Amundi के साथ मिलकर SBI Mutual Fund में हिस्सेदारी कम की थी. करीब 11,675 करोड़ की इस प्रक्रिया को निवेशकों से मजबूत प्रतिक्रिया मिली और इश्यू 41.66 गुना सब्सक्राइब हुआ.

फिलहाल SBI का ध्यान बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करने, नई प्रतिभाओं को जोड़ने और भविष्य की जरूरतों के अनुसार अपने कारोबार का विस्तार करने पर है. ऐसे में बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए FY27 अहम साबित हो सकता है.

Tags: sarkari naukriSBISBI Recruitment 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

2026 का टेस्ट का रन-मशीन कौन? देखें टॉप बल्लेबाजों की...

September 6, 2026

मिर्जापुर फिल्म में रसिका दुग्गल ने कैसे शूट किए रोमांटिक...

September 6, 2026

कौन हैं मिर्जापुर द मूवी की सिजा शैनन?

September 6, 2026

जब पूनम पांडे ने कहा- मर्दों के लिए सोशल सर्विस...

September 6, 2026

PF अकाउंट में बैलेंस कैसे चेक करें?

September 5, 2026

कौन हैं क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना?

September 5, 2026
SBI Bharti: बैंक में नौकरी का सपना होगा पूरा! SBI खोलेगा 250 नई ब्रांच, 12000 पदों पर भर्ती

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

SBI Bharti: बैंक में नौकरी का सपना होगा पूरा! SBI खोलेगा 250 नई ब्रांच, 12000 पदों पर भर्ती
SBI Bharti: बैंक में नौकरी का सपना होगा पूरा! SBI खोलेगा 250 नई ब्रांच, 12000 पदों पर भर्ती
SBI Bharti: बैंक में नौकरी का सपना होगा पूरा! SBI खोलेगा 250 नई ब्रांच, 12000 पदों पर भर्ती
SBI Bharti: बैंक में नौकरी का सपना होगा पूरा! SBI खोलेगा 250 नई ब्रांच, 12000 पदों पर भर्ती