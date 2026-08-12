SBI Bharti: एसबीआई में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, ग्रेजुएट के लिए शानदार मौका, बेहतरीन है मंथली सैलरी

SBI Clerk Recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जूनियर एसोसिएट (Customer Support & Sales) के पदों पर भर्ती के लिए SBI Clerk Notification 2026 जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 9,766 पद भरे जाएंगे. इनमें 7,680 नियमित और 2,086 बैकलॉग वैकेंसी शामिल हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि उम्मीदवार 31 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

SBI की इस भर्ती का विज्ञापन नंबर CRPD/CR/2026-27/17 है. चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और आवश्यकता के अनुसार स्थानीय भाषा से संबंधित परीक्षण शामिल होगा. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन और भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जा सकते हैं.

भरे जाने वाले पदों का विवरण

रेगुलर पद: 7,680

बैकलॉग पद: 2,086

कुल पद: 9,766

कौन कर सकता है आवेदन?

SBI Clerk 2026 के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना जरूरी है. अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहे अभ्यर्थी भी निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन कर सकते हैं.

क्या है अप्लाई करने की आयुसीमा

उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनकी उम्र 1 अप्रैल 2026 को उम्मीदवार की आयु कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष और SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष तक की छूट मिलती है.

SBI Clerk Vacancy 2026: सबसे ज्यादा पद महाराष्ट्र में

इस भर्ती में राज्य के अनुसार अलग-अलग संख्या में पद उपलब्ध हैं. महाराष्ट्र में 1,999, तमिलनाडु में 1,516 और ओडिशा में 1,118 कुल पद हैं. कर्नाटक में 799, पश्चिम बंगाल में 704 और गुजरात में 635 रिक्तियां घोषित की गई हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 280 पद हैं.

उम्मीदवार ध्यान रखें कि वे केवल एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं और संबंधित राज्य की निर्धारित स्थानीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है.

SBI Clerk 2026 Apply Online: ऐसे भरें फॉर्म

ऑनलाइन आवेदन के लिए SBI की वेबसाइट पर जाकर Careers > Current Openings सेक्शन में SBI Clerk Recruitment 2026 का लिंक खोलें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें और व्यक्तिगत, शैक्षणिक व श्रेणी संबंधी जानकारी भरें. आवेदन के दौरान फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा सहित जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. इसके बाद आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके फॉर्म सबमिट करें. भविष्य के लिए आवेदन पत्र और शुल्क रसीद का प्रिंटआउट सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा.