SBI Vacancy: करोड़ों में चाहिए सैलरी, तो फटाफट एसबीआई में करें आवेदन, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन

SBI Recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जुड़े वरिष्ठ प्रोफेशनल्स के लिए शानदार अवसर जारी किया है. बैंक ने ग्रुप चीफ़ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफ़िसर (CISO) के एक पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवार को सालाना 2.50 करोड़ तक CTC मिल सकता है.

यह नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 24 सितंबर 2026 तक SBI के करियर पोर्टल sbi.bank.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

SBI CISO Recruitment 2026: कहां होगी नियुक्ति?

Group CISO का पद मुंबई/नवी मुंबई के लिए है. हालांकि, SBI ने अपनी प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार अधिकारी को किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर या डेप्युटेशन पर भेजने का अधिकार सुरक्षित रखा है. नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि तीन वर्ष होगी. प्रदर्शन और बैंक की जरूरत के आधार पर इसे अधिकतम दो वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है.

2.50 करोड़ तक मिल सकता है CTC

इस भर्ती की सबसे आकर्षक बात इसका प्रस्तावित पारिश्रमिक है. चयनित Group CISO को अनुभव और योग्यता के आधार पर अधिकतम 2.50 करोड़ सालाना CTC तक मिल सकता है. यह पद वरिष्ठ स्तर की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जिम्मेदारियों से जुड़ा है, इसलिए उम्मीदवार के तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में मजबूत प्रोफेशनल अनुभव को महत्व दिया जाएगा.

SBI Group CISO Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 31 अगस्त 2026 तक निर्धारित शैक्षणिक और अनुभव संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी. उम्मीदवार के पास निम्न में से किसी संबंधित क्षेत्र में कम से कम 50% अंकों के साथ BE/BTech डिग्री होनी चाहिए:

कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

इलेक्ट्रॉनिक्स

इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग

Cyber Security या संबंधित विषय

इसके अलावा संबंधित विषयों में MCA, MTech या MSc करने वाले उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं.

CISSP, CISM, CCISO और CISA जैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. इंटरव्यू की तारीख पर संबंधित प्रमाणपत्र वैध होना चाहिए. उम्मीदवार की अधिकतम आयु 31 अगस्त 2026 को 57 वर्ष निर्धारित है.

SBI CISO Recruitment 2026: आवेदन शुल्क

General, EWS और OBC श्रेणी के उम्मीदवारों को 750 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं SC, ST और PwBD उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है.

SBI CISO Vacancy 2026 के लिए कैसे करें आवेदन?

SBI की आधिकारिक करियर वेबसाइट पर जाएं.

Current Openings सेक्शन खोलें.

विज्ञापन संख्या CRPD/SCO/2026-27/21 खोजें.

आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़कर Eligibility जांचें.

Online Application लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें.

व्यक्तिगत, शैक्षणिक और प्रोफेशनल जानकारी भरें.

फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

लागू शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.

आवेदन को अंतिम रूप से Submit करें.

Application Form और E-Receipt डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

24 सितंबर है आखिरी तारीख

SBI CISO Recruitment 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और 24 सितंबर 2026 अंतिम तारीख है. उम्मीदवारों को सलाह है कि आखिरी समय की तकनीकी समस्या या वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा कर लें.