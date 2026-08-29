SBI PO Result 2026 OUT: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक, अब आगे करना होगा ये काम

SBI PO Result 2026 OUT: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती 2026 के तहत आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1,500 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. प्रीलिम्स में सफल उम्मीदवार अब चयन प्रक्रिया के अगले पड़ाव यानी SBI PO मुख्य परीक्षा 2026 में शामिल होंगे.

SBI PO प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 1 और 2 अगस्त 2026 को किया गया था. रिजल्ट जारी होने के बाद अब अभ्यर्थियों की नजर मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड और परीक्षा तारीख पर है. मुख्य परीक्षा संभावित रूप से 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जा सकती है.

SBI PO Mains 2026 का परीक्षा पैटर्न

मुख्य परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी और इसमें दो हिस्से ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे. ऑब्जेक्टिव परीक्षा 200 अंकों की होगी, जबकि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 अंकों का रहेगा. ऑब्जेक्टिव टेस्ट समाप्त होने के तुरंत बाद 30 मिनट का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आयोजित किया जाएगा. इसमें उम्मीदवारों की लिखित और संचार क्षमता परखी जाएगी. ईमेल, रिपोर्ट, स्थिति-आधारित लेखन और सारांश जैसे टास्क इसमें शामिल हो सकते हैं.

प्रीलिम्स के अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे

उम्मीदवारों के लिए यह बात खास तौर पर महत्वपूर्ण है कि SBI PO Prelims में हासिल किए गए अंक अंतिम मेरिट सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे. प्रीलिम्स का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट करना है. मुख्य परीक्षा में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के फेज III के लिए बुलाया जाएगा. इस चरण में साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू जैसी गतिविधियां शामिल होंगी.

100 अंकों की बनेगी अंतिम मेरिट

SBI की चयन प्रक्रिया में मुख्य परीक्षा और फेज III का प्रदर्शन अहम भूमिका निभाएगा. सामान्यीकरण के बाद मुख्य परीक्षा के अंकों को 75 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा. वहीं ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू को मिलाकर 25 अंक निर्धारित होंगे। इस तरह अंतिम मेरिट 100 अंकों के आधार पर तैयार होगी.

अब उम्मीदवार कैसे करें तैयारी?

प्रीलिम्स पास करने के बाद तैयारी का तरीका बदलना जरूरी है. अब उम्मीदवारों को खासतौर पर बैंकिंग और आर्थिक जागरूकता, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर फोकस करना चाहिए. मेन्स परीक्षा में केवल अधिक प्रश्न हल करना पर्याप्त नहीं होगा. समय प्रबंधन, सटीकता और नियमित मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं. साथ ही रोजाना करेंट अफेयर्स और बैंकिंग से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का रिवीजन करना भी फायदेमंद रहेगा.

प्रीलिम्स का परिणाम अब पीछे छूट चुका है. जिन उम्मीदवारों ने यह चरण पार कर लिया है, उनके लिए असली चुनौती अब SBI PO Mains 2026 है. इसलिए एडमिट कार्ड का इंतजार करने के बजाय अभी से मेन्स की रणनीति पर पूरी तरह ध्यान देना बेहतर होगा.