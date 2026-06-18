SBI PO Vacancy 2026: 1500 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें आवेदन, जानें सबकुछ

SBI PO Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए ये एक बड़ा अवसर है SBI की ओर से देशभर की कई ब्रांच में PO के कुल 1500 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है.

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 जून 2026 से शुरू हो चुकी है. योग्य कैंडिडेट्स 8 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले SBI ने साल 2025 में PO के 541 पद और 2024 में 600 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. इस बार पदों की संख्या बढ़कर 1500 होने से अभ्यर्थियों के लिए चयन का बेहतर मौका है.

SBI PO 2026 Notification PDF जारी

SBI ने प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती का नोटिफिकेशन नंबर CRPD/PO/2026-27/09 है. कैंडिडेट्स SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं.

नोटिफिकेशन में भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां दी गई हैं, जैसे योग्यता और आयु सीमा, आवेदन की तारीखें, परीक्षा पैटर्न, चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क.

SBI PO 2026 तारीखें

SBI PO भर्ती 2026 का पूरा शेड्यूल नीचे दिया गया है:

भर्ती प्रक्रिया तारीख ऑनलाइन आवेदन शुरू 18 जून 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 8 जुलाई 2026 आवेदन शुल्क जमा करने की तारीख 18 जून से 7 जुलाई 2026 प्रारंभिक परीक्षा (Phase-I) अगस्त 2026 मुख्य परीक्षा (Phase-II) सितंबर 2026 साइकोमेट्रिक टेस्ट अक्टूबर/नवंबर 2026 इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज अक्टूबर/नवंबर 2026

SBI PO 2026 सिलेक्शन प्रोसेस

SBI PO भर्ती में कैंडिडेट्स का चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा. सभी चरणों में सफल होने वाले कैंडिडेट्स को प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए नियुक्त किया जाएगा.

Phase-I: प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)

पहले चरण में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी. ये परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी. इस परीक्षा में तीन सेक्शन शामिल होंगे और हर सेक्शन के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया जाएगा.

Phase-II: मेन परीक्षा (Mains)

मेन परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी. इसमें दो भाग होंगे- ऑब्जेक्टिव टेस्ट: 200 अंक और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट: 30 अंक. डिस्क्रिप्टिव टेस्ट. कैंडिडेट्स को कंप्यूटर पर टाइप करके पूरा करना होगा. ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव टेस्ट के तुरंत बाद आयोजित की जाएगी.

Phase-III: साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू

अंतिम चरण में उम्मीदवारों का साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और व्यक्तिगत इंटरव्यू लिया जाएगा. इसके आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी.

SBI PO 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

SBI PO भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं:

1. SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

2. होमपेज पर नीचे जाकर Career सेक्शन पर क्लिक करें.

3. यहां Current Openings ऑप्शन चुनें.

4. ‘Recruitment of Probationary Officers (PO) 2026’ लिंक पर क्लिक करें.

5. नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ने के बाद Apply Online पर जाएं.

6. नए उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं.

7. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और संपर्क विवरण भरें.

8. जरूरी दस्तावेज जैसे फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और प्रमाण पत्र अपलोड करें.

9. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें.

10. फॉर्म को सबमिट करने से पहले सभी जानकारी चेक कर लें.

11. आवेदन जमा करने के बाद कन्फर्मेशन पेज और फीस रसीद डाउनलोड करें.

12. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

SBI PO 2026 भर्ती बैंकिंग क्षेत्र में स्थायी और प्रतिष्ठित करियर की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें.