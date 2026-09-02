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SBI PO Prelims Result 2026 Declared: एसबीआई पीओ रिजल्ट sbi.bank.in पर जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

SBI PO Prelims Result 2026 Declared | SBI PO Prelims Result 2026 OUT: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट जारी हो गया है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे सीधे इस लिंक sbi.co.in के जरिए रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: September 2, 2026 11:44:57 AM IST

SBI PO Prelims Result 2026 Declared: रिजल्ट जारी हो गया है.
SBI PO Prelims Result 2026 Declared: रिजल्ट जारी हो गया है.


SBI PO Prelims Result 2026 Declared | SBI PO Prelims Result 2026 OUT: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. बैंक ने SBI PO Prelims Result 2026 जारी कर दिया है. प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

रिजल्ट जारी होने के साथ ही सफल उम्मीदवारों की निगाह अब भर्ती प्रक्रिया के अगले महत्वपूर्ण चरण यानी मुख्य परीक्षा पर होगी. SBI PO Mains Exam 2026 का आयोजन 12 सितंबर 2026 को किया जाना है. इसके लिए एडमिट कार्ड या हॉल टिकट जल्द उपलब्ध कराया जाएगा.

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1 और 2 अगस्त को हुई थी SBI PO Prelims परीक्षा

SBI ने प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 1 और 2 अगस्त 2026 को किया था. परीक्षा देश के विभिन्न शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई. प्रीलिम्स परीक्षा में उम्मीदवारों की अंग्रेजी भाषा, गणितीय क्षमता और तर्कशक्ति का परीक्षण किया गया. परीक्षा कुल 100 अंकों की थी और उम्मीदवारों को प्रश्नों को हल करने के लिए एक घंटे का समय दिया गया था.

तीन सेक्शन में हुई थी ऑनलाइन परीक्षा

SBI PO Prelims Exam का प्रश्नपत्र तीन प्रमुख सेक्शन में विभाजित था.

इंग्लिश लैंग्वेज
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
रीजनिंग एबिलिटी

ऑनलाइन आयोजित इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में उम्मीदवारों को सीमित समय के भीतर तीनों विषयों के प्रश्नों का उत्तर देना था. अब परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने रोल नंबर और स्कोरकार्ड के माध्यम से अपनी स्थिति जांच सकते हैं.

SBI PO Prelims Result 2026 कैसे चेक करें?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध Career सेक्शन पर क्लिक करें.
इसके बाद SBI PO भर्ती से संबंधित लिंक खोजें और SBI PO Prelims Result 2026 पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर चयनित उम्मीदवारों से संबंधित रोल नंबर की सूची दिखाई दे सकती है.
अपना स्कोर देखने के लिए Scorecard Link पर क्लिक करें.
मांगी गई Login Details दर्ज करने के बाद Submit बटन दबाएं.
आपका SBI PO Prelims Scorecard स्क्रीन पर दिखाई देगा.
स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और भविष्य की जरूरत के लिए उसकी प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें.

यहां देखें SBI PO Prelims Result 2026

अब 12 सितंबर को होगी SBI PO Mains परीक्षा

प्रीलिम्स परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होंगे. SBI PO की मुख्य परीक्षा 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए हॉल टिकट जल्द ही जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी निर्देशों के लिए नियमित रूप से SBI की आधिकारिक वेबसाइट और Career सेक्शन चेक करते रहें.

SBI PO भर्ती बैंकिंग क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल है. ऐसे में प्रीलिम्स में सफलता पाने वाले उम्मीदवारों के लिए अब मुख्य परीक्षा की तैयारी को और तेज करने का समय है. चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा से संबंधित हर आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए.

Tags: SBISBI PO Prelims Result 2026
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