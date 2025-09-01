Home > जॉब > SBI PO Prelims Results 2025: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक, ये रहा Link

SBI PO Prelims Results 2025: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक, ये रहा Link

SBI PO: इस भर्ती अभियान के माध्यम से, SBI कुल 541 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों पर भर्ती करेगा। इनमें 500 नियमित पद और 41 बैकलॉग पद शामिल हैं।

SBI PO Prelims Result 2025 Out: बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने आज यानि 1 सितंबर को प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) की प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कैंडिडेट एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं।

परीक्षा कब आयोजित हुई थी?

बता दें, पिछले महीने यानि अगस्त में पीओ प्रारंभिक परीक्षा देश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इस एग्जाम में अलग-अलग राज्यों से लाखों उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत को आजमाया। अब परिणाम घोषित होने के बाद उनका मुख्य फोकस मुख्य परीक्षा (मेंस) की ओर होगी।

ऐसे चेक करें रिजल्ट 

परिणाम देखने के लिए, उम्मीदवारों को SBI की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ दिए गए चरणों का पालन करें:

1. sbi.co.in पर जाएँ।

2. होमपेज पर करियर लिंक पर क्लिक करें।

3. नए पेज पर SBI PO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 लिंक चुनें।

4. लॉगिन विवरण (पंजीकरण संख्या/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि) दर्ज करें।

5. सबमिट पर क्लिक करें।

6. परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।

7. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट ले लें।

इस भर्ती अभियान के माध्यम से, SBI कुल 541 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों पर भर्ती करेगा। इनमें 500 नियमित पद और 41 बैकलॉग पद शामिल हैं।

