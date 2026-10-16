SBI PO Mains Result 2026 Out: एसबीआई पीओ मेंस रिजल्ट जारी, जानें कैसे करें चेक और आगे की चयन प्रक्रिया

SBI PO Mains Result 2026 OUT: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट जारी किया है. बैंक ने 15 अक्टूबर 2026 को SBI PO मेन्स परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने मेंस परीक्षा में सफलता हासिल की है, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी फेज 3 में शामिल होने का मौका मिलेगा.

इस भर्ती के जरिए देशभर में प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 1,500 पदों को भरा जाना है. ऐसे में मेंस रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना परिणाम देखने के बाद आगे की चयन प्रक्रिया से संबंधित जरूरी जानकारी भी ध्यानपूर्वक पढ़ लें.

SBI PO Mains Result 2026: कहां और कैसे देखें रिजल्ट?

SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद ‘Careers’ सेक्शन पर क्लिक करें.

संबंधित भर्ती नोटिफिकेशन या SBI PO भर्ती से जुड़े लिंक को खोलें.

अब ‘SBI PO Mains Result 2026’ लिंक तलाशें.

रिजल्ट की PDF खोलने के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

PDF में सर्च विकल्प का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर दर्ज करें.

यदि आपका रोल नंबर सूची में दिखाई देता है, तो भविष्य के संदर्भ के लिए PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट में अपना रोल नंबर ध्यानपूर्वक जांचें. अगले चरण के लिए चयनित होने की पुष्टि करने के बाद भर्ती से जुड़े आधिकारिक निर्देशों को भी जरूर पढ़ें.

SBI PO Mains Result 2026 के बाद क्या होगा?

मेंस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के तीसरे चरण यानी Phase 3 में शामिल होना होगा. इस चरण में साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू शामिल हैं. उपलब्ध संभावित कार्यक्रम के अनुसार, साइकोमेट्रिक टेस्ट 31 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जा सकता है. वहीं, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू की प्रक्रिया 18 नवंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है.

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि ये तारीखें संभावित कार्यक्रम पर आधारित हैं. सटीक तारीख, रिपोर्टिंग टाइम, जरूरी दस्तावेज और अन्य निर्देशों के लिए SBI की आधिकारिक अधिसूचना देखना जरूरी है.

SBI PO Mains Exam 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

एसबीआई पीओ मेंस परीक्षा 12 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य देशभर में प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1,500 पदों को भरना है. मेंस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब अंतिम चयन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अगले चरण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.

साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को अपनी तैयारी के साथ जरूरी दस्तावेज भी व्यवस्थित रखने चाहिए. भर्ती से जुड़ी किसी भी नई सूचना, शेड्यूल में बदलाव या अन्य अपडेट के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर भरोसा करें.

SBI PO Mains Result 2026 जारी होने के बाद सफल उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया का अगला चरण महत्वपूर्ण है. इसलिए अपना रिजल्ट समय रहते चेक करें और फेज 3 की तैयारी में जुट जाएं.