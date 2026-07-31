SBI PO Admit Card 2026 Released: एसबीआई पीओ एडमिट कार्ड जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

SBI PO Admit Card 2026 Out: प्रीलिम्स हॉल टिकट जारी, ऐसे करें डाउनलोड

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SBI PO Admit Card 2026 जारी: प्रीलिम्स हॉल टिकट डाउनलोड करें, जानें परीक्षा तिथि और जरूरी निर्देश

SBI PO Admit Card 2026 Released: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने SBI PO Admit Card 2026 जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना प्रीलिम्स हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. SBI PO प्रीलिम्स परीक्षा 2 अगस्त 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसमें दर्ज सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच कर लें.

SBI PO Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर Careers सेक्शन में क्लिक करें.

Join SBI के तहत Current Openings विकल्प चुनें.

Recruitment of Probationary Officer (PO) लिंक पर जाएं.

Call Letter for Preliminary Examination पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें.

स्क्रीन पर दिखाई देने वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

परीक्षा केंद्र पर कौन-कौन से दस्तावेज साथ ले जाएं?

एडमिट कार्ड के साथ उम्मीदवारों को एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ ले जाना अनिवार्य होगा.

आधार कार्ड

पैन कार्ड

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

वोटर आईडी

बैंक पासबुक (यदि स्वीकार्य हो)

यदि आवश्यक हो, तो उम्मीदवारों को सत्यापित फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति और उसकी स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी भी साथ रखनी चाहिए. परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र की फोटोकॉपी निरीक्षक को जमा करनी पड़ सकती है.

SBI PO 2026 चयन प्रक्रिया

SBI PO भर्ती देश की सबसे प्रतिष्ठित बैंकिंग भर्तियों में से एक मानी जाती है. चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी.

चरण परीक्षा

चरण-I प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)

चरण-II मुख्य परीक्षा (Mains)

चरण-III साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू

इसके अलावा बैंक भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच भी कर सकता है.

परीक्षा के दिन किन बातों का रखें ध्यान?

परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों की सुरक्षा जांच की जाएगी. इसलिए किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को साथ ले जाने से बचें. इन वस्तुओं को परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

मोबाइल फोन

स्मार्ट वॉच या सामान्य घड़ी

ब्लूटूथ डिवाइस

टैबलेट

कैलकुलेटर

पेन ड्राइव

नोट्स या कागज

रिकॉर्डिंग डिवाइस

वॉलेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट

यदि किसी उम्मीदवार के पास प्रतिबंधित वस्तु पाई जाती है, तो उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है.

परीक्षा से पहले इन बातों का रखें विशेष ध्यान

एडमिट कार्ड में अपना नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग समय जांच लें.

परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें.

एडमिट कार्ड की कम से कम दो प्रिंटेड कॉपी अपने पास रखें.

सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.

परीक्षा संबंधी नए निर्देशों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखें.

SBI PO Admit Card 2026 जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों की परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. यदि आपने आवेदन किया है, तो बिना देर किए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, सभी जानकारी सत्यापित करें और परीक्षा के दिन जरूरी दस्तावेजों के साथ समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें.

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