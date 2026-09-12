SBI Job Quit Story: करियर की दौड़ से मांगा ब्रेक, SBI की छोड़ी नौकरी, अब योग स्टूडियो के जरिए चुनी सुकून की राह

SBI Job Quit Story: अच्छी सैलरी, सुरक्षित करियर और बैंकिंग सेक्टर की प्रतिष्ठित नौकरी आमतौर पर ऐसी नौकरी छोड़ने का फैसला आसान नहीं होता. लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ की स्निग्धा बोस ने अपने मानसिक सुकून और जीवनशैली में बदलाव को प्राथमिकता देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी छोड़ दी. इसके बाद उन्होंने अपना ‘तुला वेलनेस स्टूडियो’ शुरू किया.

स्निग्धा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि आखिर उन्होंने एक स्थिर नौकरी छोड़ने जैसा बड़ा फैसला क्यों लिया. उनकी कहानी उन लोगों से जुड़ती है जो अच्छी नौकरी होने के बावजूद लगातार तनाव और काम के दबाव से जूझते हैं.

अच्छी नौकरी थी, लेकिन मन को सुकून नहीं था

स्निग्धा के मुताबिक, SBI में उनकी नौकरी काफी स्थिर थी. असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर उन्हें अच्छी सैलरी और सुरक्षित करियर मिला हुआ था. परिवार और परिचितों की ओर से भी उन्हें नौकरी छोड़ने से बचने की सलाह दी गई. लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस होने लगा कि नौकरी की सुरक्षा के बावजूद वह अंदर से खुश नहीं थीं. लगातार काम का दबाव और थकान उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी.

उन्होंने बताया कि उन्हें अक्सर सिरदर्द रहता था और वह नियमित रूप से दर्द निवारक दवाओं का सहारा ले रही थीं. ऐसे में उन्हें लगा कि अब अपनी जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की जरूरत है.

मानसिक थकान ने बदल दी सोच

स्निग्धा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि लंबे समय तक बैठे रहना, लगातार तनाव और मानसिक थकावट धीरे-धीरे उनकी सामान्य जिंदगी का हिस्सा बन गए थे. अपने शरीर और खुद के लिए समय निकालना भी मुश्किल हो गया था. यही वह दौर था जब उन्होंने महसूस किया कि केवल नौकरी की स्थिरता पर्याप्त नहीं है. उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार किया और योग व वेलनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया.

नौकरी छोड़कर बनाया अपना वेलनेस स्टूडियो

SBI से इस्तीफा देने के बाद स्निग्धा ने मेरठ में तुला वेलनेस स्टूडियो की शुरुआत की. उनके लिए यह केवल करियर बदलने का फैसला नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाने की कोशिश थी जिसमें उन्हें संतुलन और संतुष्टि महसूस हो. हालांकि, स्निग्धा का संदेश यह नहीं है कि तनावपूर्ण नौकरी से बचने के लिए हर व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए. उनका मानना है कि नौकरी करते हुए भी अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय निकाला जा सकता है.

‘पूरी जिंदगी बदलना जरूरी नहीं’

स्निग्धा लोगों को अपनी दिनचर्या में छोटे लेकिन सकारात्मक बदलाव लाने की सलाह देती हैं. उनके अनुसार, नियमित योग, बेहतर मूवमेंट, शारीरिक मजबूती और मानसिक शांति के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में जगह बनाई जा सकती है. उनकी कहानी का संदेश साफ है कि सफल करियर महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने स्वास्थ्य और मानसिक सुकून को नजरअंदाज करके हासिल की गई सफलता अधूरी हो सकती है. कभी-कभी जीवन में बड़ा बदलाव किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि खुद के करीब लौटने के लिए भी किया जाता है.