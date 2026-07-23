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SBI Internship: एसबीआई में काम करने का सुनहरा अवसर, बस चाहिए ये योग्यता, बिना एग्जाम होगा सेलेक्शन

SBI Summer Internship Program 2026 के जरिए छात्रों को बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा. योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स और स्टाइपेंड की पूरी जानकारी यहां चेक कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 23, 2026 3:15:51 PM IST

SBI Internship: एसबीआई के साथ काम करने का एक अच्छा मौका है.
SBI Internship: एसबीआई के साथ काम करने का एक अच्छा मौका है.


SBI Summer Internship Program 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) छात्रों को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को करीब से समझने का अवसर दे रहा है. SBI Summer Internship Program 2026 के माध्यम से योग्य छात्रों को बैंक के कामकाज, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में प्रैक्टिकल अनुभव हासिल करने का मौका मिलता है.

यह इंटर्नशिप उन छात्रों के लिए खास तौर पर उपयोगी है, जो अपने अकादमिक ज्ञान को वास्तविक कार्य अनुभव से जोड़ना चाहते हैं और बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं.

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क्या SBI का कोई राष्ट्रीय स्तर का कॉमन इंटर्नशिप पोर्टल है?

SBI हर साल एक ऐसा एकल देशव्यापी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम या कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल संचालित नहीं करता, जहां सभी छात्र सीधे आवेदन कर सकें. इंटर्नशिप के अवसर SBI के अलग-अलग ऑफिस, लर्निंग एंड डेवलपमेंट (L&D) सेंटर, बिजनेस वर्टिकल और संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं. इसलिए आवेदन प्रक्रिया स्थान और संस्थान के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.

SBI Internship 2026 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

इस इंटर्नशिप के लिए वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जो…

UGC या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान में फुल-टाइम कोर्स कर रहे हों.
उनके पाठ्यक्रम में किसी बाहरी संस्थान से इंटर्नशिप करना अनिवार्य हो.
बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट या संबंधित क्षेत्रों में सीखने की रुचि रखते हों.

SBI छात्रों का चयन कैंपस के माध्यम से कर सकता है या उम्मीदवार सीधे संबंधित बैंक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. हालांकि, बैंक को किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होता है और इसके लिए कारण बताना अनिवार्य नहीं है.

इंटर्नशिप के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे.

इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म
अपडेटेड रिज्यूमे (Resume)
संस्थान की ओर से इंटर्नशिप आवश्यकता से संबंधित पत्र
KYC दस्तावेज

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन प्रक्रिया में देरी न हो.

SBI Summer Internship सेलेक्शन प्रोसेस

इंटर्नशिप के लिए चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें शामिल हो सकते हैं.

पर्सनल इंटरव्यू
आवश्यकता पड़ने पर ग्रुप डिस्कशन

सर्कल स्तर पर चयन प्रक्रिया को L&D विभाग संभालता है. वहीं कॉर्पोरेट सेंटर या अन्य संबंधित विभागों में HR/एडमिन विभाग इसकी जिम्मेदारी निभाते हैं.

SBI Internship के लिए कैसे करें आवेदन?

इच्छुक छात्र अपने क्षेत्र के SBI Local Head Office (LHO) के L&D विभाग से संपर्क कर सकते हैं. यदि किसी अन्य SBI ऑफिस या ब्रांच में इंटर्नशिप के लिए आवेदन प्राप्त होता है, तो उसे आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित L&D विभाग को भेजा जाता है. कॉर्पोरेट सेंटर या अन्य विभागों में मिलने वाले आवेदन पर संबंधित HR/एडमिन टीम द्वारा कार्रवाई की जाती है.

क्या SBI Internship के बाद मिलेगी नौकरी?

कई छात्रों के मन में यह सवाल होता है कि क्या इंटर्नशिप पूरी करने के बाद SBI में नौकरी का अवसर मिलेगा. SBI स्पष्ट करता है कि समर इंटर्नशिप पूरी करने वाले छात्रों को कोई सीधा प्लेसमेंट ऑफर नहीं दिया जाएगा. साथ ही, बैंक में भविष्य की नियमित भर्तियों में इंटर्न को कोई विशेष प्राथमिकता भी नहीं मिलेगी. हालांकि, यह अनुभव छात्रों के रिज्यूमे को मजबूत बनाने और बैंकिंग सेक्टर की समझ विकसित करने में मदद कर सकता है.

SBI Internship Stipend की जानकारी

चुने गए कुछ इंटर्न को प्रोजेक्ट पूरा करने और रिपोर्ट जमा करने के बाद बैंक की निर्धारित स्टाइपेंड कैटेगरी के अनुसार भुगतान किया जा सकता है. इंटर्नशिप के दौरान रहने, यात्रा और अन्य व्यक्तिगत खर्चों की जिम्मेदारी छात्रों की खुद की होगी.

छात्रों के लिए क्यों खास है SBI Internship?

SBI Summer Internship Program 2026 छात्रों को देश के सबसे बड़े बैंकिंग संस्थानों में से एक के कामकाज को समझने का अवसर देता है. यह अनुभव भविष्य में बैंकिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है. जो छात्र इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें समय रहते संबंधित SBI कार्यालय या संस्थान से संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए.

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Tags: SBISBI InternshipSBI Summer Internship
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