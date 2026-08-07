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SBI Clerk Bharti: एसबीआई में नौकरी भरमार, ग्रेजुएट के लिए है बेहतरीन अवसर, 64000 से अधिक मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri SBI Clerk Recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में नौकरी (Bank Jobs) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. आवेदन करने से पहले दिए गए सभी बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: August 7, 2026 6:31:51 PM IST

SBI Clerk Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है.
SBI Clerk Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है.


SBI Clerk Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने SBI Clerk Recruitment 2026 के तहत 1,538 जूनियर एसोसिएट (Customer Support & Sales) पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 अगस्त से 27 अगस्त 2026 तक SBI के करियर पोर्टल sbi.bank.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती विशेष अभियान (Special Recruitment Drive) के तहत आयोजित की जा रही है. उम्मीदवार केवल एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (UT) के लिए ही आवेदन कर सकेंगे और उन्हें उसी राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य होगा.

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SBI Clerk 2026: आवेदन से पहले जानें जरूरी बातें

इस भर्ती में उम्मीदवार केवल एक बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. आवेदन करते समय जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का चयन किया जाएगा, उसी के आधार पर आगे की भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी. यदि उम्मीदवार ने संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा कक्षा 10वीं या 12वीं में नहीं पढ़ी है, तो चयन के बाद उसे Local Language Proficiency Test (LLPT) पास करना होगा.

SBI Clerk Recruitment 2026 की चयन प्रक्रिया

प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam)
मुख्य परीक्षा (Main Exam)
स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा (LLPT)

संभावित कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा अक्टूबर या नवंबर 2026 में होने की संभावना है.

SBI Clerk Preliminary एग्जाम पैटर्न

प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसमें 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ (Objective Type) प्रश्न पूछे जाएंगे.

कुल परीक्षा अवधि: 1 घंटा
तीन सेक्शन
प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग समय

हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक (एक-चौथाई) की नेगेटिव मार्किंग होगी.

SBI ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी सेक्शन या कुल परीक्षा के लिए अलग से न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं.

Main Exam Pattern और LLPT

मुख्य परीक्षा में विभिन्न विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे और उम्मीदवारों को बैंक द्वारा निर्धारित कुल न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे. यदि किसी उम्मीदवार ने संबंधित स्थानीय भाषा 10वीं या 12वीं में नहीं पढ़ी है, तो उसे Local Language Proficiency Test (LLPT) देना होगा. इस परीक्षा में उम्मीदवार की स्थानीय भाषा में पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा.

आवेदन करने की जरूरी योग्यता

उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन (Graduation) की डिग्री होना आवश्यक है.

अप्लाई करने की जरूरी आयु सीमा

आवेदन करने की न्यूनतम आयु: 20 वर्ष
अप्लाई करने की अधिकतम आयु: 28 वर्ष

उम्मीदवार का जन्म 2 अप्रैल 1998 से 1 अप्रैल 2006 (दोनों तिथियां शामिल) के बीच होना चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को SBI के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

आवेदन करने के बाद उम्मीदवार अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सक्रिय रखें. परीक्षा, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं ईमेल और SMS के माध्यम से भेजी जाएंगी.

SBI Clerk Recruitment 2026 बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए शानदार अवसर है. 1,538 पदों पर निकली यह भर्ती योग्य उम्मीदवारों को देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में नौकरी पाने का मौका दे रही है. 

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Tags: sarkari naukriSBI ClerkSBI Clerk Recruitment
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