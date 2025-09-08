SBI Clerk 2025 के 6,589 पदों पर होगी भर्ती, प्रीलिम्स परीक्षा की तारीखें हुई घोषित, यहां देखें डिटेल

SBI Clerk Exam 2025 Date: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जूनियर एसोसिएट्स भर्ती 2025 (Junior Associate Recruitment) की तारीख जारी कर दी है। कलर्क परीक्षा की शुरूआत 20 सिंतबर से होने वाली है। 20, 21 और 27 सितंबर को (SBI Clerk Pre Exam Date 2025) परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस बार कुल 6,589 पद पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा के उम्मीदवार, SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जानकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप परीक्षा और एडमिट कार्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे।

कितनी मिलने वाली है सैलरी?

अगर आप इस परीक्षा को पास कर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपकी महीने की सैलरी करीब 24,050 रुपये से 64,480 रुपये तक होगी।

कुल पदों की जानकारी

कुल 6,589 पदों में से 5,180 रेगुलर पद हैं। साथ ही बाकी 1,409 बैकलॉग पद हैं।

सामान्य (Gen) 2,255

ओबीसी (OBC) 1,179

एससी (SC) 788

एसटी (ST) 450

ईडब्ल्यूएस (EWS) 508

कितने अंकों की होगी परीक्षा?

प्रीलिम्स परीक्षा से इस भर्ती की शुरूआत की जाएगी। यह ऑनलाइन परीक्षा होगी, जो कुल 100 मार्क्स की होगी। इसके बाद मेन्स परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रीलिम्स में पास हुए उम्मीदवार बैठ सकेंगे। इसमें 200 अंकों के 190 सवाल के जवाब देने होंगे। यह 2 घंटे 40 मिनट तक आयोजित की जाएगी। 10वीं या 12वीं में अगर किसी उम्मीदवार ने स्थानीय भाषा नहीं पढ़ी है, तो उसे एक और Language Proficiency परीक्षा भी देनी होगी।

कैसे करें परीक्षा की तैयारी?

मॉक टेस्ट के जरिए तैयारी करें

ग्रामर और रीजनिंग पर अधिक ध्यान दें

पिछले सालों के प्रश्नपत्र देखें

