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SBI Vacancy: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, आवेदन की तारीख बढ़ी, निकली बंपर वैकेंसी

SBI Apprentice Recruitment 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है. आवेदन करने से पहले योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, स्टाइपेंड और आवेदन करने के तरीका को अच्छे से पढ़ लें.

By: Munna Verma | Published: June 8, 2026 10:37:58 PM IST

SBI Recruitment 2026: आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ गई है.
SBI Recruitment 2026: आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ गई है.


SBI Apprentice Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने बड़ी राहत दी है. SBI अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. अब इच्छुक उम्मीदवार 15 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इससे उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय मिल गया है जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाए थे.

इस भर्ती अभियान के माध्यम से देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 7,150 अप्रेंटिस पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. चयनित उम्मीदवारों को बैंकिंग कार्यों और ग्राहक सेवा से जुड़ा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

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कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट (Graduation) होना आवश्यक है. किसी भी विषय में डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा की बात करें तो 1 अप्रैल 2026 के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

SBI अप्रेंटिस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें सामान्य एवं वित्तीय जागरूकता, अंग्रेजी भाषा, गणितीय योग्यता, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे. ऑनलाइन परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा देनी होगी. हालांकि जिन उम्मीदवारों ने संबंधित स्थानीय भाषा की पढ़ाई 10वीं या 12वीं कक्षा में की है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के बाद इस परीक्षा से छूट मिल सकती है.

ट्रेनिंग और स्टाइपेंड की जानकारी

चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि तक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी. इस दौरान SBI द्वारा मासिक स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अप्रेंटिस को बैंक के स्थायी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), पेंशन, मेडिकल सुविधा या अन्य सेवा लाभ नहीं मिलेंगे. यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उम्मीदवारों को बैंकिंग कार्यों का व्यावहारिक अनुभव देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.   

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक विवरण भरने होंगे. साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करने होंगे.

फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करना जरूरी है. आवेदन पूरा होने के बाद उसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

SBI Apprentice Recruitment 2026 उन युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है जो बैंकिंग सेक्टर में अनुभव हासिल करना चाहते हैं. 7,150 पदों पर निकली यह भर्ती न केवल सीखने का मौका देगी बल्कि भविष्य में बैंकिंग करियर की मजबूत नींव भी तैयार कर सकती है.

Tags: sarkari naukriSBISBI Recruitment
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