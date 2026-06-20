Home > उत्तर प्रदेश > WCD Delhi Vacancy: महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी पाने का मौका, बिना परीक्षा होगा चयन, 44000 से अधिक है सैलरी

WCD Delhi Vacancy: महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी पाने का मौका, बिना परीक्षा होगा चयन, 44000 से अधिक है सैलरी

WCD Delhi Recruitment 2026 Sarkari Naukri: महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD), दिल्ली सरकार में नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इन पदों पर अप्लाई करने से पहले दिए गए बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 20, 2026 10:05:17 AM IST

Sarkari Naukri WCD Delhi Recruitment 2026: दिल्ली सरकार में नौकरी पाने का मौका है.
Sarkari Naukri WCD Delhi Recruitment 2026: दिल्ली सरकार में नौकरी पाने का मौका है.


WCD Delhi Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है. महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD), दिल्ली सरकार ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 62 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिनमें असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर (ADEO), अकाउंटेंट, सोशल वर्कर, काउंसलर, डेटा एनालिस्ट और अन्य महत्वपूर्ण पद शामिल हैं.

उम्मीदवार 5 जून 2026 से 26 जून 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट cams.wcddel.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सभी नियुक्तियां प्रारंभिक रूप से एक वर्ष के अनुबंध (Contract Basis) पर की जाएंगी. अप्लाई करने से पहले उम्मीदवार नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

You Might Be Interested In

किन पदों पर होगी भर्ती?

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी (SCPS), डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स (DCPUs), चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC), जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स (SJPU) में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. मुख्य पदों में प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर, काउंसलर, सोशल वर्कर, अकाउंटेंट, डेटा एनालिस्ट, असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर और आउटरीच वर्कर शामिल हैं.

शैक्षणिक योग्यता क्या है?

इस भर्ती में 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और एलएलबी डिग्रीधारकों के लिए अवसर उपलब्ध हैं. अधिकांश पदों के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और 12वीं में कम से कम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं. ADEO पद के लिए 12वीं पास होने के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड आवश्यक है. वहीं अकाउंटेंट पद के लिए कॉमर्स या गणित में स्नातक और टैली का ज्ञान जरूरी है.

आयु सीमा और आरक्षण

वरिष्ठ पदों जैसे प्रोग्राम ऑफिसर, DCPO और लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. अन्य पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है. SC, ST, OBC, EWS और PwD वर्ग के उम्मीदवारों को दिल्ली सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.

यहां देखें अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन

WCD Delhi Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक
WCD Delhi Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। केवल चयनित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन इंटरव्यू में प्रदर्शन और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा. चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा.

आवेदन से पहले ध्यान रखें

उम्मीदवार केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे. इसलिए आवेदन भरते समय पात्रता और अनुभव की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है. दिल्ली में सामाजिक कल्याण और बाल संरक्षण क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है.

Tags: sarkari naukriWCD DelhiWCD Delhi Recruitment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किस धर्म को मानते हैं ईशान खट्टर?

June 20, 2026

भोजपुरी की 6 कातिल हसीनाएं

June 19, 2026

पेट की समस्याओं में कौन से फल खाएं?

June 19, 2026

ज्यादा हींग खाने के नुकसान

June 19, 2026

काजल अग्रवाल की 6 सुपरहिट फिल्में

June 19, 2026

गैस से छुटकारा पाने का आसान उपाय

June 19, 2026
WCD Delhi Vacancy: महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी पाने का मौका, बिना परीक्षा होगा चयन, 44000 से अधिक है सैलरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

WCD Delhi Vacancy: महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी पाने का मौका, बिना परीक्षा होगा चयन, 44000 से अधिक है सैलरी
WCD Delhi Vacancy: महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी पाने का मौका, बिना परीक्षा होगा चयन, 44000 से अधिक है सैलरी
WCD Delhi Vacancy: महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी पाने का मौका, बिना परीक्षा होगा चयन, 44000 से अधिक है सैलरी
WCD Delhi Vacancy: महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी पाने का मौका, बिना परीक्षा होगा चयन, 44000 से अधिक है सैलरी