Gram Panchayat Vacancy: ग्राम पंचायत में निकली बंपर वैकेंसी, 8वीं पास, ग्रेजुएट के लिए मौका, 92100 मिलेगी सैलरी

WB Gram Panchayat Recruitment 2026: पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने WB ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान के जरिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर 11,000 से अधिक रिक्त पदों को भरा जाएगा.

उम्मीदवार WBPRMS पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं. विभाग द्वारा विस्तृत अधिसूचना (Detailed Notification) जल्द जारी किए जाने की संभावना है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा तिथि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी.

कई पदों पर होगी नियुक्ति

इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इनमें ग्राम पंचायत कर्मी, ग्राम पंचायत सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO), पंचायत सचिव, निर्माण सहायक, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, लोअर डिवीजन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट कैशियर, कंप्यूटर असिस्टेंट और विलेज रिसोर्स पर्सन जैसे पद शामिल हैं. शुरुआती अनुमान के अनुसार रिक्तियों की संख्या करीब 6,500 बताई जा रही थी, लेकिन अब विभाग ने पदों की संख्या बढ़ाकर लगभग 11,000 कर दी है, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा.

शैक्षणिक योग्यता पद अनुसार अलग

भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है. ग्राम पंचायत कर्मी के लिए न्यूनतम 8वीं पास होना आवश्यक है.

ग्राम पंचायत सहायक पद के लिए 10वीं कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. डेटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स का प्रमाणपत्र आवश्यक होगा.

पंचायत सचिव के लिए उच्च माध्यमिक (12वीं) पास होना अनिवार्य है.

एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पद के लिए स्नातक डिग्री और कंप्यूटर ज्ञान जरूरी है.

निर्माण सहायक पद हेतु सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए.

आयु सीमा और भाषा संबंधी शर्तें

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है. वहीं OBC वर्ग के उम्मीदवार 43 वर्ष तक और SC/ST वर्ग के अभ्यर्थी 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बंगाली या नेपाली भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक होगा.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित होगी, जिसके बाद संबंधित पदों के लिए इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. लिखित परीक्षा कुल 85 अंकों की होगी। इसमें अंग्रेजी, बंगाली, गणित, सामान्य ज्ञान तथा ग्रामीण विकास और ग्रामीण जीवन से जुड़े विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे.

कितना मिलेगा वेतन?

भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार आकर्षक वेतन दिया जाएगा. शुरुआती स्तर के पदों पर मासिक वेतन लगभग 17,000 से शुरू होगा, जबकि निर्माण सहायक जैसे पदों पर वेतन 92,100 तक पहुंच सकता है. वहीं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर जैसे पदों के लिए वेतनमान 28,900 से 74,500 के बीच निर्धारित किया गया है.

WB Gram Panchayat Recruitment 2026 पश्चिम बंगाल के युवाओं के लिए सरकारी सेवा में करियर बनाने का सुनहरा अवसर लेकर आई है. 11,000 से अधिक पदों पर होने वाली यह भर्ती राज्य की सबसे बड़ी पंचायत भर्ती अभियानों में से एक मानी जा रही है. इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक अधिसूचना जारी होते ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें.