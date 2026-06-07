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UKSSSC AAO Vacancy: उत्तराखंड में अधिकारी बनने की है ख्वाहिश, तो चाहिए होगी ये योग्यता, 142000 से अधिक है सैलरी

UKSSSC ने असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर (AAO) भर्ती 2026 के लिए कई पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इन पदों पर अप्लाई करने से पहले दिए गए सभी बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 7, 2026 4:43:07 PM IST

UKSSSC AAO Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है.
UKSSSC AAO Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है.


UKSSSC AAO Recruitment 2026: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर (AAO) भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत कृषि और पशुपालन विभागों में कुल 90 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 21 जून 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

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कितने पदों पर हो रही है भर्तियां?

UKSSSC द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जा रही है. इनमें शामिल हैं:

असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर (क्लास-1)
असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर (क्लास-3)
फॉडर असिस्टेंट (चारा सहायक)

इनमें सबसे अधिक रिक्तियां असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर क्लास-3 पद के लिए निर्धारित की गई हैं. यह भर्ती कृषि क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर मानी जा रही है.

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी निम्न तिथियों का ध्यान रखना चाहिए:

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 1 जून 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 21 जून 2026
आवेदन संशोधन विंडो: 24 जून से 26 जून 2026
संभावित लिखित परीक्षा तिथि: 26 जुलाई 2026

यदि आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, तो उम्मीदवार निर्धारित संशोधन अवधि के दौरान उसे सुधार सकते हैं.

आवेदन करने की योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कृषि क्षेत्र से संबंधित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है. पद के अनुसार योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं. इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं.

ऐसे मिलेगी यहां नौकरी

UKSSSC AAO भर्ती 2026 के लिए चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी:

1. लिखित परीक्षा: उम्मीदवारों को सबसे पहले वस्तुनिष्ठ (Objective Type) लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा. परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे.

2. दस्तावेज सत्यापन: लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन पात्रता और दस्तावेजों की जांच के बाद किया जाएगा.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

आवेदन फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही दर्ज करें.
आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें.
अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा करें.

UKSSSC AAO Recruitment 2026 कृषि क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है. कुल 90 पदों पर होने वाली यह भर्ती योग्य उम्मीदवारों को राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में काम करने का मौका देगी. यदि आप कृषि क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो योग्यता की जांच कर समय सीमा के भीतर आवेदन करना न भूलें.

Tags: sarkari naukriUKSSSCUKSSSC Recruitment
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