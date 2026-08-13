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ग्रेजुएट की रखते हैं डिग्री, तो लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, शानदार है अवसर

TNPSC Group 2 Recruitment 2026 Sarkari Naukri: तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) में नौकरी (Govt Jobs) तलाश रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. जो कोई भी यहां आवेदन करने का मन बना रहे हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: August 13, 2026 11:43:19 AM IST

Sarkari Naukri TNPSC Group 2 Recruitment 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
Sarkari Naukri TNPSC Group 2 Recruitment 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


TNPSC Group 2 Recruitment 2026: तमिलनाडु में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए TNPSC ग्रुप 2 भर्ती 2026 एक अहम अवसर लेकर आया है. तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) ने कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम-II के तहत ग्रुप 2 और ग्रुप 2A के कुल 821 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन 11 अगस्त 2026 को जारी की गई और इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित योग्यता पूरी करने के बाद 9 सितंबर 2026 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. प्रारंभिक परीक्षा 1 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.

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821 पदों में Group 2 और Group 2A का क्या बंटवारा है?

इस भर्ती अभियान में Group II Services के 41 पद शामिल हैं. इनमें इंटरव्यू वाले पद शामिल हैं. वहीं, Group IIA Services में 780 रिक्तियां हैं, जो गैर-साक्षात्कार पद हैं. इस तरह कुल 821 रिक्तियों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

TNPSC Group 2 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना जरूरी है. हालांकि, अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता में अंतर हो सकता है, इसलिए आवेदन से पहले संबंधित पद की विस्तृत पात्रता जरूर देखनी चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 को सामान्य उम्मीदवारों के लिए आयु 18 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं, SC, SC(A), ST, MBC/DC, BC और BCM वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं है, जैसा कि संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित है.

TNPSC Group 2 Apply Online: ऐसे करें आवेदन

आवेदन के लिए उम्मीदवारों को TNPSC के परीक्षा पोर्टल पर जाकर अपने One Time Registration (OTR) अकाउंट से लॉग इन करना होगा. पहली बार पंजीकरण करने वालों के लिए आधार लिंक करना जरूरी है. इसके बाद Combined Civil Services Examination-II का विकल्प चुनकर “Apply Now” पर क्लिक करें. आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें, नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें, निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें. आवेदन जमा करने के बाद उसकी कॉपी या आवेदन संख्या सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा.

TNPSC Group 2 एग्जाम पैटर्न और सेलेक्शन प्रोसेस

उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा और प्रमाणपत्र सत्यापन/काउंसलिंग के आधार पर किया जाएगा. प्रारंभिक परीक्षा ऑफलाइन OMR मोड में होगी और इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होगा. प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार संबंधित Group II या Group IIA मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. इसके बाद प्रमाणपत्र सत्यापन और काउंसलिंग के माध्यम से पद आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी.

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Tags: home-hero-pos-3sarkari naukriTNPSCTNPSC Group 2 Recruitment
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